Coco Sily reveló el profundo dolor que atraviesa tras separarse de Caramelito 

"Voy a leer el chat que me mandó Coco, no es una infidencia porque es mi hermano", empezó diciendo el Negro Oro.

Luego, leyó la charla que mantuvo con Sily: "Coco me puso 'te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada. Vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida'".

La inesperada decisión de Coco Sily luego de que Caramelito anunciara la separación

Fue apenas a fines de junio pasado cuando salía a la luz el sorpresivo romance entre Coco Sily y Cecilia Caramelito Carrizo, quienes lo confirmaron en primera persona revelando cómo se gestó el flechazo entre ambos.

Pero a menos de dos meses el amor, o mejor dicho la incipiente relación, llegó a su fin. Fue Rodrigo Lussich quien a última hora del miércoles anunció la ruptura de la pareja a través de su cuenta de Twitter.

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa este jueves Coco Sily confirmó la separación de la animadora infantil. "Sí, me separé, gracias por preocuparte" respondió amable ante la consulta de este portal. Al mismo tiempo agregó contundente, y para no andar con vueltas: "No voy a hablar del tema", despidiéndose siempre cordial con un "Beso".