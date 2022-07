Cómo fue el debut teatral de Susana Giménez en Punta del Este con Piel de Judas

Susana Giménez saludo final piel de judas Captura.jpg Susana Giménez fue ovacionada en el saludo final del pre estreno de Piel de Judas, en Punta del Este.

Así, luego de la esperada primera función y a pesar del cansancio, Susana Giménez no tuvo inconveniente alguno en frenar su auto a ante las cámaras de Farándula Show ya sin maquillaje, donde se mostró feliz por los resultados. Y ante la consulta de cómo estuvo la función, fiel a su estilo, aseguró: "Fabulosa, la gente es tan divina que no puedo creer...!!!".

susana giménez captura farandula show.jpg A cara lavada, Susana Giménez tras el debut teatral de Piel de Judas en el teatro Enjoy de Punta del Este.

Al mismo tiempo, confesó que los nervios se apoderaron de ella durante todo el día mientras intentaba acomodarse el pelo, y ante el frío de la noche se excusó no continuar con la nota en ese momento. "No puedo porque hay mucho viento y yo estoy con gripe" confesó una auténtica Susana prometiendo una entrevista más extensa para esta noche.

La furia de Susana Giménez con Telefe: "Los cuidan más a ellos que a mí"

Si hay algo que la tiene feliz por estas horas a Susana Giménez, es el inminente de debut teatral de la exitosa comedia 'Piel de Judas' el próximo 15 de julio en el teatro Enjoy de Punta del Este. Pero también es cierto que su actual relación con Telefe, emisora de la que es la estrella máxima desde hace décadas, la tendría bastante molesta. Furiosa dirían algunos.

Sucede que fue Jorge Rial desde su nuevo programa Argenzuela (C5N) quien aseveró que Telefe "metió en el placard a Susana" debido a que el canal de Viacom no tendría la menor intención de tenerla en pantalla este 2022. No conforme con ello, el periodista miró a cámara y le avisó a la conductora: "Te están cagando, Susana". Y además agregó punzante "No tiene aire. Telefe no se vuelve loco por ella. No hay lugar en la grilla y tampoco hay lugar para el despliegue que hacía Susana".

Susana Giménez Telefe.jpg Este 2022 Susana Giménez no tiene pantalla en Telefe, a pesar de ser la indiscutida estrella máxima del canal de Martínez.

En tanto, Damián Rojo -columnista del ciclo- habló de la furia de Susana Giménez con esta situación y detalló una particular observación sobre un infaltable del canal de las pelotitas que habría disparado Susana: "Cuidan más a Los Simpson que a mí". Al mismo tiempo, aseguró filoso que "Igual la recuerdan una vez por mes porque le siguen pagando. Cobra muy bien. El comienzo del conflicto fue porque Susana no valora el tema de la plataforma, siente que salir en Paramount y no en Telefe es un desprestigio".

Mientras tanto Paulo Kablan, otro de los columnistas de ciclo de cable de Rial y también periodista de Telefe, llevó la voz oficial de la emisora de Martínez sobre por qué la diva no está actualmente en pantalla. "Susana este año no hizo TV porque eligió hacer teatro en Uruguay. El canal le ofreció formatos muy grandes y ella eligió no hacerlo para regresar el año que viene con su programa de siempre", cerró contundente.