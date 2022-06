La reacción de Susana Giménez al ser consultada otra vez por Jorge Rial

"Dijo que estás poco conectada con la realidad", le mencionó el notero. "Él está poco conectado con la realidad", sentenció Susana.

En charla con Intrusos, América Tv, Susana Giménez reconoció estar contenta de su próximo regreso al teatro con Piel de Judas en Punta del Este y sobre la historia que subió a Instagram por error -nuevamente- y luego borró dijo: "No sé, aprieto todo sin querer".

Y sobre el final, cuando fue consultada por el notero por su reciente polémica con Jorge Rial, la diva optó por cerrar la puerta del auto y no responder: "Ta luego", sentenció.

Jorge Rial destrozó a Susana Giménez

En una nota con LAM, Jorge Rial fue muy duro al referirse a Susana Giménez. "¿Quién es la diva número uno?", quiso saber el movilero. "Mirtha Legrand es la número uno. Porque tiene 95 año y sigue laburando. En la pandemia se la bancó y la respetó. No es anti vacuna. Y no putea al país. Es la diva lejos, más que Susana. Mirtha es un ejemplo, Susana no", opinó el conductor.

Rial también hizo alusión a las críticas de la figura de Telefe sobre el país. "No me gusta lo que dice ni cómo lo dice. Me parece despectiva. Se cag... en la gente que la ve", añadió.

Por último, el conductor pronosticó que Susana no tendrá una buena temporada con Piel de Judas en Punta del Este. "Le va a ir mal. En Uruguay, a los argentinos siempre le fue mal allá. Pero bueno, es su elección y está bien", concluyó.