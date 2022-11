¡Confirmado! Guillermina Valdés firmó contrato para volver al teatro: todos los detalles 

"Guillermina a la temporada de Mar del Plata", comenzó diciendo la cuenta oficial del ciclo de Ángel de Brito, acompañado de una foto de la famosa. "La propuesta: protagonizar con Facundo Arana '39 escalones'", escribieron en otra storie donde se pudo ver la cara del actor que sería el compañero de escenario de Guillermina Valdés.

PrimiciasYa averiguó en ese momento sobre esta información y señalaron que "si bien recibió la propuesta ella no firmó aún, pero en el caso que se concrete firmaría en estos días". Y finalmente ese día llegó: Guillermina firmó este martes al mediodía su contrato con Javier Faroni y de esta manera vuelve al teatro en el mes de enero.

En los próximos días, Guillermina y sus compañeros de elenco, Facundo Arana, Fredy Villarreal y Maxi De la Cruz, harán las fotos para la marquesina y afiches publicitarios. La obra todavía no tiene teatro ni tiene fecha de estreno confirmada pero se estima que esté debutando los primeros días de enero. Recordemos que la última obra que hizo Valdés fue Invencible en el año 2017.

Guillermina Valdés.jpg

Determinante reacción de Guillermina Valdés ante una posible reconciliación con Marcelo Tinelli

A finales de mayo, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli confirmaron su separación. Y este lunes ambos tuvieron un romántico ida y vuelta en las redes sociales que no pasó desapercibido, dejando abierta la puerta a una posible reconciliación.

A través de sus stories de Instagram, el conductor de Canta Conmigo Ahora subió una imagen con una leyenda, que disparaba una frase contundente ¿referida? a su ex pareja y mamá de su hijo, Lorenzo.

En la imagen, se ve un dibujo romántico, con las manos unidas realizando una especie de "por favor", y un corazón con alas sobre él, con la oración "Qué perdemos con intentarlo?".

Luego de la contundente publicación, los internautas se comenzaron a preguntar qué pasaba con la relación entre Marcelo y Guille, y ella recogió el guante, respondiendo de la misma manera.

"Cabeza alta. Vista al frente. Sonrisa hasta donde alcance. Todo va a estar bien", fue la frase de Omarr Concepción que eligió la empresaria, acompañada de "lindo atardecer mis bombones", y un emoji de corazón.

Lo cierto es que al ver la nota de PrimiciasYa, Guillermina Valdés deciddió aclarar desde su cuenta de Twitter que no hubo reconciliación con Tinelli. Luego, cuando este portal le consulto de manera directa por el tema, ella señaló: "No voy a hablar del tema. Solo quise aclarar que no es así. Un beso y gracias por escribirme".