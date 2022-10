Marcelo Tinelli habló de Guillermina Valdés en Canta Conmigo Ahora

“Hola Marce, ¿sos real?, ¿sos de verdad?”, le preguntó la joven. “Ah, sos re alto pensé que me iba a a decir. Muy bonita y con una parada tremenda, tenes mucha actitud, mucho carácter”, le remarcó Marcelo Tinelli.

Embed

“Sí, preguntale a mi papá”, respondió ella. “Guau. Debes ser una Escorpio luna en Géminis me parece. Me parezco a mi ex. Ni la pegué, estoy tirando cualquiera”, lanzó el conductor entre risas.

“No, me mató que hablaras de tu ex en televisión, qué valor”, le dijo sorprendida la participante. “No, mi ex hablaba siempre de los signos. Yo no entiendo y tiré ahora Escorpio en Géminis, nada que ver”, aclaró Marcelo Tinelli.

“Pero soy de Virgo, estoy un poco loca”, comentó ella. “¿Las escorpianas son locas? No, ni idea, dije Escorpio porque me parece un carácter fuerte”, siguió Tinelli.

“Ey, admítanlo”, le dijo la participante. “A mí ni me mires porque no tengo idea que admitir porque no conozco”, cerró el conductor.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

canta conmigo ahora.jpg

marcelo tinelli 1.jpg

Canta Conmigo Ahora: la gran final y un campeón que emocionó a todos

Finalizó la primera edición de Canta Conmigo Ahora, y en una noche colmada de emociones, el reality de talentos musicales que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece, culminó su primera temporada, y volverá al ruedo el miércoles con una segunda parte que, espera el conductor, mejore en materia de rating.

El ganador del ciclo, cuyo premio fue de diez millones de pesos, fue Nicolás Reyna , con el 68 por ciento de los votos del público, y más allá del talento de Agustina Sol Pereyra , Alma Pellegrini y Sofía de Blas, se coronó campeón en una noche donde los sentimientos fueron protagonistas.

Fue Nicolás quien comenzó con la ronda final, en una noche que promedió 8 puntos de rating, luego de que Alma Pellegrini quede fuera de la carrera por los diez millones de pesos. Con una lograda interpretación de "América", de Nino Bravo, Nicolás obtuvo 87 puntos.

Agustina Sol Pereyra le siguió y cantó Volare, de Gipsy Kings, y obtuvo 91 puntos. Así, se convirtió en la primera finalista de la noche. Sofía de Blas interpretó It Must Have Been Love, de Roxette, y obtuvo 66 puntos, quedando fuera de la competencia.

Y así, llegó el duelo final: Agustina Sol Pereyra y Nicolás Reyna se disputaron el gran premio. Con el 68% de los votos del público se impuso Nicolás Reyna, y así, se convirtió en el ganador de Canta Conmigo Ahora, el reality de talentos musicales al que apostó este año Marcelo Tinelli.