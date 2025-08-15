A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
REVELADOR

Apareció la primera foto de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras tras separarse de Chechu Bonelli

Luego de que Yanina Latorre confirmara el romance entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, Pochi de Gossipeame mostró la primera foto de la pareja en público.

15 ago 2025, 16:03
dario ivana figueiras
dario ivana figueiras

Después de que Yanina Latorre revelara en Sálvese quien pueda (América TV) que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras están saliendo, Pochi de Gossipeame sorprendió al publicar en sus redes sociales la primera foto de la pareja, confirmando así el vínculo que ya generaba rumores en el mundo del espectáculo.

La noticia de la separación entre Chechu Bonelli y Cvitanich, tras 14 años juntos y tres hijas en común, había salido a la luz a mediados de mayo, generando gran repercusión. Desde entonces, el exfutbolista se mantuvo alejado de los medios, mientras que Bonelli también optó por el perfil bajo.

Leé también

Darío Cvitanich rompió el silencio y dio detalles de su separación de Chechu Bonelli tras 14 años de amor

Darío Cvitanich rompió el silencio y dio detalles de su separación de Chechu Bonelli tras 14 años de amor

Ahora, a través de sus historias de Instagram, Marcia Frisciotti compartió una foto tomada de espaldas en la que se ve a la flamante pareja en el bar Verne. "Ivana Figueiras y el ex de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich, ayer a la noche en Verne", escribió la comunicadora.

Latorre, además, en su ciclo, aportó más detalles sobre el vínculo en el programa: "Él fue a la casa de ella, conoció a la madre, a las hermanas, todavía no hay presentación de hijos".

gossipeame ivana figueiras, dario

Aseguran que, tras separarse de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich comenzó una relación con una reconocida modelo

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló que Darío Cvitanich, quien recientemente se separó de Chechu Bonelli tras una relación de 14 años, está comenzando una historia con Ivana Figueiras, expareja de Sebastián Ortega.

"Están saliendo, no están de novios, hace más o menos un mes con Darío Cvitanich. Habíamos hablado de la separación después de 14 años de Darío con Chechu Bonelli que creo que fue en febrero, marzo", comentó la panelista, haciendo alusión al final del vínculo entre el exfutbolista y la modelo.

De acuerdo con Latorre, la ruptura entre Cvitanich y Bonelli no habría sido provocada por una infidelidad ni por la aparición de otra persona. "El entorno dice que él la habría dejado porque él se había 'hinchado los huevos'. No hubo terceros en discordia", añadió con total sinceridad.

Además, la periodista brindó información sobre el estado emocional de Ivana Figueiras antes de conocer a Cvitanich, señalando que también venía de una separación importante. "Allegados en común entre Ivana Figueiras y él, porque Ivana también viene de una ruptura medio dolorosa, estaba de novia hace unos años, tenían un plan en conjunto, estaban construyendo una casa", relató.

"Ella había apostado mucho a esto, sufrió un montón, y como las amigas la veían muy triste le presentaron a este buen hombre que estaba ávido de salir, 'matchearon'. Él fue a la casa de ella, conoció a la madre, a las hermanas, todavía no hay presentación de hijos", concluyó Latorre.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Ivana Figueiras Chechu Bonelli Darío Cvitanich

Lo más visto