Apareció la primera foto de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras tras separarse de Chechu Bonelli

Aseguran que, tras separarse de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich comenzó una relación con una reconocida modelo
En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló que Darío Cvitanich, quien recientemente se separó de Chechu Bonelli tras una relación de 14 años, está comenzando una historia con Ivana Figueiras, expareja de Sebastián Ortega.
"Están saliendo, no están de novios, hace más o menos un mes con Darío Cvitanich. Habíamos hablado de la separación después de 14 años de Darío con Chechu Bonelli que creo que fue en febrero, marzo", comentó la panelista, haciendo alusión al final del vínculo entre el exfutbolista y la modelo.
De acuerdo con Latorre, la ruptura entre Cvitanich y Bonelli no habría sido provocada por una infidelidad ni por la aparición de otra persona. "El entorno dice que él la habría dejado porque él se había 'hinchado los huevos'. No hubo terceros en discordia", añadió con total sinceridad.
Además, la periodista brindó información sobre el estado emocional de Ivana Figueiras antes de conocer a Cvitanich, señalando que también venía de una separación importante. "Allegados en común entre Ivana Figueiras y él, porque Ivana también viene de una ruptura medio dolorosa, estaba de novia hace unos años, tenían un plan en conjunto, estaban construyendo una casa", relató.
"Ella había apostado mucho a esto, sufrió un montón, y como las amigas la veían muy triste le presentaron a este buen hombre que estaba ávido de salir, 'matchearon'. Él fue a la casa de ella, conoció a la madre, a las hermanas, todavía no hay presentación de hijos", concluyó Latorre.