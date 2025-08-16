A24.com

SORPRESIVO

La drástica decisión de L-Gante después de que le negaran la salida del país

Elián L-Gante Valenzuela enfrentó un duro revés cuando debía viajar al exterior, pero sorprendió a todos con una repentina actitud con la que resolvió la situación. Mirá.

16 ago 2025, 15:01
La drástica decisión de L-Gante después de que le negaran la salida del país

La drástica decisión de L-Gante después de que le negaran la salida del país

Después de una semana en la que estuvo en el centro de la escena mediática por la disolución de su vínculo amoroso con Wanda Nara y la supuesta reconciliación con Tamara Báez, si bien ella lo negó rotundamente, una vez más L-Gante volvió a ser noticia este fin de semana.

Ocurre que el referente de la cumbia 420 tenía planeado viajar México, pero al llegar al aeropuerto de Ezeiza en la noche del viernes, cuando intentó hacer los trámites migratorios fue rechazado por ser deudor de la cuota alimentaria de su hija, tal como está registrado en la Justicia según el reclamo judicial de su expareja Tamara Báez, y madre de Jamaica.

Lo cierto es que músico fue abordado en el aeropuerto por el cronista de El Trece Nacho Rivarola según hizo saber desde sus redes sociales, y fue su colega Oliver Quiroz quien compartió su información. "Mi compa Nacho Rivarola estuvo ahí. No lo deja respirar a L-Gante", bromeó el movilero de América TV, donde puede leerse el relato de quien estuvo cerca del referente de la cumbia 420 cuando le prohibieron salir del país.

IG Oliver Quiroz- LGante rebotado en migraciones

"L-Gante previo a su fallido viaje a México al ser rebotado en migraciones por la deuda de cuota alimentaria con Tamara Báez", puede leerse en la Instagram Storie de Rivarola y reposteada por Quiroz, que más abajo completa: "Minutos previos, el abogado de Tamara, Juan Pablo Merlo nos dijo: 'No va a poder salir del país', y así fue".

En tanto, en una siguiente historia virtual el notero de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en el canal del cubo, mostró un video de Elián Valenzuela cantando en una disco como si nada hubiera ocurrido. "Luego de que lo rebotaran y no pudo viajar a México, L-Gante estuvo en un boliche de Monte Grande", reveló entonces el periodista dejando en claro que el cantante deberá resolver este tema en la Justicia para así poder cumplir con sus futuras presentaciones ya acordadas en el exterior del país.

Según Tamara Báez no hubo ninguna reconciliación con L-Gante

La separación entre Thiago Martínez y Tamara Báez sorprendió a todos, sobre todo porque ocurrió después de unas románticas vacaciones en el Caribe. A los pocos días, los rumores sobre una reconciliación entre la influencer y L-Gante, padre de su hija Jamaica, empezaron a circular con fuerza.

Incluso el propio cantante de cumbia 420 alimentó esas versiones. En una entrevista con Mujeres Argentinas (El Trece), Elián Valenzuela se mostró ilusionado: “Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella”, aseguró sobre Tamara. Y agregó sobre los altibajos de su relación: “No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había comunicación”.

Respecto a cómo lograron reencauzar el vínculo, L-Gante fue contundente: “Tenía que pasar. Hablamos varias cosas antes, pero al final de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo, ella me entiende”.

Sin embargo, lejos de confirmar la reconciliación, Tamara Báez utilizó sus redes sociales para aclarar su presente sentimental. Desde sus historias de Instagram, la influencer negó volver a estar en pareja con el músico y explicó que, por el momento, prefiere priorizarse: “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió.

Con estas palabras, Tamara dejó en claro que, más allá de los dichos de L-Gante, atraviesa una etapa de introspección personal y de búsqueda de tranquilidad.

tamara baez desmiente reconciliacion con l-gante

     

 

