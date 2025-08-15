El video más triste de Evangelina Anderson tras confirmar su separación de Martín Demichelis: "La distancia..."

Evangelina Anderson se separó del ex futbolista y actual director técnico Martín Demichelis luego de 18 años en pareja y formar una familia con tres hijos Bastian, Lola y Emma.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La modelo Evangelina Anderson compartió una emotiva publicación en las redes tras regresar a la Argentina y confirmar su separación de Martín Demichelis.
Evangelina Anderson se separó del ex futbolista y actual director técnico Martín Demichelis luego de 18 años en pareja y formar una familia con tres hijos Bastian, Lola y Emma.
Lo cierto es que en su cuenta de Instagram, la modelo compartió un movilizante video con imágenes de su vuelta a la Argentina y su voz en off reflejando sus sentimientos a flor de piel.
"Y un día volvimos... La distancia separa cuerpos, no corazones", comentó al pie de su publicación donde abrió como nunca su corazón y repasó los países donde vivió en los últimos años acompañando la carrera futbolística de su ahora ex marido.
Y en el video reflejó: "Alemania, Inglaterra, España... Sin dudas esta es la más difícil de todas, la más dolorosa. Todos los que dejamos nuestro país atrás sabemos de esa sensación única de volver a casa".
"Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá y también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares en donde fuiste feliz siendo un niño”, continuó muy profunda en su posteo Evangelina Anderson.
Y remarcó sobre la importancia de reencontrarse con sus afectos en el país y no olvidarse nunca de donde uno viene: “Volver a nuestras costumbres que igual las llevamos a todos lados. Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí, esperando que algún día vuelvas”.
"Gracias por permitirnos esta hermosa vuelta a casa. No hay día que no nos despertemos y nos sigamos valorando por lo que tenemos por eso siemrpe agradezco volver a recordar de dónde vinimos y de dónde somos", cerró su emotivo mensaje la modelo en medio del dolor por la separación de Martín Demichelis, quien en la actualidad dirige el equipo del Monterrey en México.
Evangelina Anderson habló ante las cámaras del programa Intrusos (América Tv) y confirmó su separación de Martín Demichelis tras 18 años en pareja y tres hijos, Bastian, Lola y Emma.
"Estoy separada, estamos muy bien. No voy a dar detalles tampoco porque hay tres chicos. Gracias por preocuparse y el respeto. Hace mucho sí, mi vida no es un show y mi familia no es un circo", dijo la modelo descartando cuaquier tipo de conflicto en los motivos de su separación del ex futbolista.
"18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, detalles no doy. Estoy separada, lo confirmó, ya está", remarcó Evangelina Anderson sobre su ruptura con Martín Demichelis y reconoció que están llevando adelante el divorcio legal.
"Nunca me escapé pero es un momento complicado. Con Martín nos llevamos bien", se sinceró la modelo sobre su separación del ex futbolista. Y consultada sobre una supuesta reacción en redes a un futbolista del exterior, aclaró entre risAs y desmintiendo la versión rotundamente: "A ningún jugador le pongo like".