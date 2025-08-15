El video más triste de Evangelina Anderson tras confirmar su separación de Martín Demichelis: "La distancia..."

"Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá y también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares en donde fuiste feliz siendo un niño”, continuó muy profunda en su posteo Evangelina Anderson.

Y remarcó sobre la importancia de reencontrarse con sus afectos en el país y no olvidarse nunca de donde uno viene: “Volver a nuestras costumbres que igual las llevamos a todos lados. Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí, esperando que algún día vuelvas”.

"Gracias por permitirnos esta hermosa vuelta a casa. No hay día que no nos despertemos y nos sigamos valorando por lo que tenemos por eso siemrpe agradezco volver a recordar de dónde vinimos y de dónde somos", cerró su emotivo mensaje la modelo en medio del dolor por la separación de Martín Demichelis, quien en la actualidad dirige el equipo del Monterrey en México.

evangelina anderson emotivo posteo regreso a la argentina tras separarse de martin demichelis

Qué dijo Evangelina Anderson de su separación de Martín Demichelis tras 18 años juntos

Evangelina Anderson habló ante las cámaras del programa Intrusos (América Tv) y confirmó su separación de Martín Demichelis tras 18 años en pareja y tres hijos, Bastian, Lola y Emma.

"Estoy separada, estamos muy bien. No voy a dar detalles tampoco porque hay tres chicos. Gracias por preocuparse y el respeto. Hace mucho sí, mi vida no es un show y mi familia no es un circo", dijo la modelo descartando cuaquier tipo de conflicto en los motivos de su separación del ex futbolista.

"18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, detalles no doy. Estoy separada, lo confirmó, ya está", remarcó Evangelina Anderson sobre su ruptura con Martín Demichelis y reconoció que están llevando adelante el divorcio legal.

"Nunca me escapé pero es un momento complicado. Con Martín nos llevamos bien", se sinceró la modelo sobre su separación del ex futbolista. Y consultada sobre una supuesta reacción en redes a un futbolista del exterior, aclaró entre risAs y desmintiendo la versión rotundamente: "A ningún jugador le pongo like".