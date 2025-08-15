La Justicia reabrió el caso de la Tota Santillán: ¿se mató o lo mataron?

casa quemada de Tota Santillán

Uno de ellos es el detalle no menor de que la puerta trasera de la casa del presentador estaba abierta al momento del incendio, motivo por el que se sospecha que alguien podría haber ingresado sin autorización del dueño del inmueble.

Y el otro detalle impactante que hizo posible la reapertura de la investigación es que los familiares de la Tota afirman que su teléfono celular, que en un principio estaba desaparecido, habría sido manipulado una vez que logró ser incautado por la Fiscalía. Los hijos de Santillán advirtieron que el número de contacto que pertenecía a su padre salió de todos los grupos de WhatsApp meses después de ocurrida su muerte.

“Estamos a la espera de que lo devuelvan, porque Fiscalía dice que no pudo extraer información siendo que ni siquiera es un iPhone. Es un celular común”, explicó entonces el letrado.

Vale recordar que fue un amigo de la Tota Santillán quien lo encontró muerto en su casa, con el 90 por ciento del cuerpo quemado.

hija de la Tota Santillán y abogado - captura A la tarde

“Muchas dudas”: el pedido desesperado de la hija de La Tota Santillán para esclarecer su muerte

A pocas semanas de cumplirse un año del sorpresivo fallecimiento de Daniel La Tota Santillán, el próximo 22 de septiembre, persiste la tensión en el seno familiar. Fue a comienzos de mes cuando, Daniela, una de sus hijas, rompió el silencio y expresó sus sospechas sobre las circunstancias que rodearon la muerte del conductor.

“Pasé momentos de mucha tristeza porque mi papá hubiera cumplido 59 años el viernes pasado. Todavía tengo muchas dudas sobre su muerte, sigo triste y con altibajos”, dijo en diálogo con A la tarde (América TV), visiblemente afectada.

La joven recordó que, aunque su padre atravesaba problemas de salud mental y había tenido seis internaciones y cuatro intentos de suicidio, su situación al momento de morir era distinta: “Estaba en un período de trabajo activo, muy contenido por la familia y cerca de sus amigos”.

Consultada sobre si Santillán tenía enemigos, fue contundente: “Él estaba luchando por poder ver a sus hijas. Mi hermana va a cumplir 15 años y hacía unos seis que no las veía”.

Daniela ya había hecho declaraciones similares en mayo, cuando afirmó que la investigación judicial estaba prácticamente paralizada. En ese momento, denunció irregularidades que, según ella, ponen en duda la versión oficial. En tanto en la entrevista con el programa de Karina Mazzocco volvió a insistir: “No tenemos respuestas. La causa sigue abierta, el teléfono no apareció y eso me genera mucha intranquilidad”.

La joven señaló que el celular de su padre apareció vacío, sin contactos ni registros, algo que calificó como “muy raro” dado que él “jamás borraba nada”. Según su hipótesis, el dispositivo fue manipulado o desapareció, impidiendo obtener información clave.

También cuestionó la rapidez con la que la familia recibió el cuerpo: “Nos lo entregaron a las pocas horas, como si fuera comida rápida. Eso no es normal. En un caso tan delicado debería haberse investigado todo a fondo. Fue muy confuso”.