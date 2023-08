Contundente posteo de Thiago a Daniela Celis tras confirmar que van a ser padres

thiago-medina-daniela-celis-gran-hermano.jpg

Al tiempo que agregó arrobando a Daniela: "Vas a ser la mejor mamá del mundo y encima por dos” junto a un emoji de una carita con corazones como ojos, dedicándole así las más tiernas palabras hacia la futura mamá de sus bebés a quien conoció hace menos de un año en la edición 2022 del reality de Telefe, Gran Hermano, donde nació el fogoso romance.

Por último, cerró su posteo saludando con la mejor de la ondas a su 1,2 millones de seguidores, deseándoles "Buen finde para todos" y firmando con un corazón.

Thiago Medina - mensaje a Daniela por embarazo.jpeg

Thiago Medina rompió el silencio y se quebró al exponer su verdad sobre el embarazo con Daniela Celis

Tras la confirmación del embarazo de Daniela Celis y Thiago Medina, toda la atención estuvo puesta en el ex Gran Hermano que no había emitido palabra al respecto. A raíz de su silencio comenzaron las especulaciones acerca de una crisis en la pareja o de una mala reacción por parte del joven ante la noticia.

Sin embargo, a través de un streaming, el ex participante del reality decidió hablar por primera vez y contar su verdad en un extenso descargo. “Es así, nosotros como pareja todo el día convivimos, yo estoy hablando con ella siempre y estoy pendiente. Me molesta que salgan a hablar boludeces y decir cosas que nada que ver. Siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, comenzó diciendo.

Thiago Medina

“Ahora tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados y realmente yo no quería porque me siento cómodo con Dani y estoy contento con ella. Yo quería hablar cuando a mí se me ocurra. No me sentía cómodo para subir una historia y contar lo que siento. Dani sabe lo que siento y estamos re bien lo dos, no quiero dar explicaciones", continuó.

Por otra parte, habló de su reacción al ver que los rumores de la noticia circulaban en los medios y con tristeza confesó: “Le quise contar a mi papá y se enteró por los chismes, ya sabía. Me hubiese gustado que le contemos ella a su familia y yo a la mía. Queríamos hablar tranquilos, no que sea por las redes. Ahora ya está”.

Finalmente, hizo una reflexión entre lágrimas y cerró: "Me hacen sentir mal que digo '¿Llegan a pensar eso por que no subí una historia?'. Me puse a llorar porque no me gusta que por no subir una historia o un Tiktok piensen cualquier cosa, es lo que más jode".