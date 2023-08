El papá de Daniela Celis lloró por la noticia del embarazo y apuntó contra Thiago

Si bien el señor Celis confesó que toda la familia "está revolucionada" con la noticia, confió que "Ahora hay que acompañarla en este proceso para que (los bebés) vengan de la mejor manera, si Dios quiere".

Papa de Daniela Celis - captura LAM .jpg

Pero claro que el futuro abuelo también se refirió a cómo se lleva con Thiago, la pareja de su hija. "Tuve poca relación con él. Espero que esté contento, que esté feliz" deslizó, al tiempo que expresó: "Es muy jovencito, pero creo que va por buen camino. Si Dios quiere, puede ser un buen compañero para mi hija. Yo no me meto en la relación de ellos, pero puede ser un buen papá".

Por último, el papá de Daniela relató cómo fue que su hija le dio la feliz noticia. "Me llamó por teléfono y me dijo 'pa, mirá quiero que los sepas por mi boca: estoy embarazada... van a ser dos'", lo que lo sorprendió por completo.

Así, desde los micrófonos del programa de Ángel de Brito, Daniel Celis le hizo saber a su hija: "No sabés la emoción que tengo... Vos sabés que podés contar conmigo las 24 horas del día vos y tus siete hermanos. Sabés lo mucho que te amo y lo mucho que voy a amar a mis nietos".

Embed

Thiago Medina rompió el silencio y se quebró al exponer su verdad sobre el embarazo con Daniela Celis

Tras la confirmación del embarazo de Daniela Celis y Thiago Medina, toda la atención estuvo puesta en el ex Gran Hermano que no había emitido palabra al respecto. A raíz de su silencio comenzaron las especulaciones acerca de una crisis en la pareja o de una mala reacción por parte del joven ante la noticia.

Sin embargo, a través de un streaming, el ex participante del reality decidió hablar por primera vez y contar su verdad en un extenso descargo. “Es así, nosotros como pareja todo el día convivimos, yo estoy hablando con ella siempre y estoy pendiente. Me molesta que salgan a hablar boludeces y decir cosas que nada que ver. Siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, comenzó diciendo.

Thiago Medina

“Ahora tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados y realmente yo no quería porque me siento cómodo con Dani y estoy contento con ella. Yo quería hablar cuando a mí se me ocurra. No me sentía cómodo para subir una historia y contar lo que siento. Dani sabe lo que siento y estamos re bien lo dos, no quiero dar explicaciones", continuó.

Por otra parte, habló de su reacción al ver que los rumores de la noticia circulaban en los medios y con tristeza confesó: “Le quise contar a mi papá y se enteró por los chismes, ya sabía. Me hubiese gustado que le contemos ella a su familia y yo a la mía. Queríamos hablar tranquilos, no que sea por las redes. Ahora ya está”.

Finalmente, hizo una reflexión entre lágrimas y cerró: "Me hacen sentir mal que digo '¿Llegan a pensar eso por que no subí una historia?'. Me puse a llorar porque no me gusta que por no subir una historia o un Tiktok piensen cualquier cosa, es lo que más jode".