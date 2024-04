Coti Romero confesó quién le gusta en Gran Hermano y qué hará para conquistarlo

Embed

"La put... madre... se repite la historia", expresó Coti, en referencia a su historia de amor con El Conejo, que nació cuando eran compañeros en la edición pasada de GH. "Me gusta, pero creo tiene paraje afuera, no quiero meterme ahí y ganarme ese hate", remarcó.

La correntina reconoció que, cuando ella estaba fuera de competencia, lo veía y no le generaba nada. Esta semana, la rubia se dio cuenta que hay cosas que le atraen de él. "Afuera dije: 'no, este chico ni en pedo'. Ahora, me llama la atención.... Me gusta que saca del juego, a veces", cerró.

Furia se convirtió en toda una figura desde que entró a Gran Hermano. La entrenadora de crossfit se consagró como una verdadera estratega y tiene altas chances de ganar el famoso reality de Telefe.

En las últimas horas, en la rede sociales, se viralizó el video que Juliana Scaglione grabó hace un año para presentarse en el casting para entrar a la casa.

"Soy Furia. Tengo 32 años. Soy entrenadora, atleta de crossfit, doble de riesgo y creadora de contenido. ¿Por qué me gustaría ingresar a Gran Hermano? Porque tengo una personalidad única. A ciertas personas hago enojar dado que soy muy graciosa. Puedo ser irritable, pero también puedo ser buena compañera", expresó Furia en su audición.

"Me gusta entrenar. Como saludablemente. No tengo problema con el tema de las comidas. Como carne... por si me lo preguntan. Me encanta cantar, bailar y actuar. Además, modelar y sentirme única", dice en otra parte del casting.

En el video, Furia reveló que se presentó para la edición anterior del popular reality, pero no quedó. "Me presenté, no quedé... lo voy a volver a hacer", aclaró en la grabación que envió para ser elegida.