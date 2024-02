Coti Romero confirmó que estuvo con Nacho Castañares y blanqueó la estrategia para ocultar su romance

“Esto con Nacho fue porque me pide un chicle y yo le digo si, tengo acá y le muestro el mío. Somos amigos, y no le pase tampoco el chicle, se lo mostré, el me hizo la seña como que lo iba a agarrar pero no lo agarró”, dijo el programa de Ángel de Brito.

Embed

Coti insistió que no fue un beso lo que se ve en el video. “Es por la perspectiva del video, pero ni siquiera se ve, es un video súper mega borroso. No es un beso”, remarcó.

Sin embargo, en una nota con E! Now, Coti confirmó que se besó con Nacho e incluso reveló que planearon una excusa para negar todo: “Los dos íbamos a decir que fue simplemente por un chicle, que uno le había pedido el chicle al otro”, sostuvo.

Y finalizó:“La otra era decir no me acuerdo, no sé qué fue lo que pasó. Todavía no entiendo cómo se vio tanto porque los dos estábamos en plena oscuridad”.

Romina Uhrig contestó si trató de "zorra" a Coti Romero tras el video a los besos con Nacho Castañares

Esta semana se conoció un video contundente, donde aparecen Coti Romero y Nacho Castañares muy acaramelados y a los besos en un boliche. Si bien ambos se hacen los desentendidos, habría un romance entre ellos.

Este martes en A la Barbarossa estuvo Romina Uhrig, a quien vincularon en el pasado al joven de Almagro. En el programa de Georgina Barbarossa pasaron al aire un posteo, en el cual la ex diputada aparece interpretando un tema de La Joaqui, con una letra sugestiva.

“Cuando te vi con ella, me quise re matar. Pero me muestro Chelo, no me vas a ver quebrar. Aunque otra zorra ocupe mi lugar. Nene, me vas a extrañar”, dice la canción de la referente del RKT.

Embed

En el ciclo de Telefe, Romina dijo que ese posteo no fue un palito para Nacho y Coti. “El TikTok lo subí un día antes de que saliera el video ese (de Nacho)”, aclaró, aunque en el panel pocos le creyeron.

Enseguida, la ex diputada le tiró el tema al muchacho, que estaba en dúplex en el programa de Ariel Rodríguez Palacios: “Pregúntenle a Nacho de Coti, conmigo no hay un video, no hay nada.... No sabía, Nachito, que eras terrible”.

Cuando le insistieron preguntándole por la correntina, Romina advirtió que no tiene ningún problema con ella. “Con ella es un ‘hola’ y un ‘chau’. Cuando nos vemos nos saludamos. Antes ni nos saludábamos”, remató.