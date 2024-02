Coti Romero dio su versión sobre el video con Nacho Castañares: "No tengo por qué mentir"

“Lo que les voy a decir es la verdad, no tengo por qué mentir y las veces que tuve que salir a decir que me di un beso con alguien lo hice”, aclaró en primer lugar.

Y explicó: “Esto con Nacho fue porque me pide un chicle y yo le digo si, tengo acá y le muestro el mío. Somos amigos, y no le pase tampoco el chicle, se lo mostré, el me hizo la seña como que lo iba a agarrar pero no lo agarró”.

“Es por la perspectiva del video, pero ni siquiera se ve, es un video súper mega borroso. No es un beso”, completó entre risas.

La picante reacción de Romina Uhrig tras el polémico video de Nacho Castañares y Coti Romero

En las últimas horas Nacho Castañares y Coti Romero estuvieron en boca de todos tras un video que se filtró donde se puede ver a ambos muy acaramelados en un boliche.

En medio del revuelo que está imagen de los ex hermanitos generó, Romina Uhrig tuvo una inesperada reacción en sus redes sociales y reavivó los rumores que hubo una historia de amor entre ella y el influencer.

Sucede que la ex diputada compartió un video en su cuenta de Tiktok donde cantaba una canción con la siguiente letra: “Cuando te vi con ella, me quise re matar, pero me muestro chelo, no me vas a ver quebrar. Aunque otra zorra ocupe mi lugar, nene, me vas a extrañar”.

Además, otro detalle importante que llamó la atención fue que Romina le dio like a distintos comentarios que insinuaban que le video estaba dedicado a su ex compañeros de reality.

"Romina cuando vio el video del beso de Nacho y Coti", "Son todos iguales, pero vos sos una reina y se que lo vas a superar, hay miles que te aman", "Sos lo más Romi, te banco", fueron algunos de los comentarios mencionados.