Romina Uhrig contestó si trató de "zorra" a Coti Romero tras el video a los besos con Nacho Castañares

“Cuando te vi con ella, me quise re matar. Pero me muestro Chelo, no me vas a ver quebrar. Aunque otra zorra ocupe mi lugar. Nene, me vas a extrañar”, dice la canción de la referente del RKT.

Embed

En el ciclo de Telefe, Romina dijo que ese posteo no fue un palito para Nacho y Coti. “El TikTok lo subí un día antes de que saliera el video ese (de Nacho)”, aclaró, aunque en el panel pocos le creyeron.

Enseguida, la ex diputada le tiró el tema al muchacho, que estaba en dúplex en el programa de Ariel Rodríguez Palacios: “Pregúntenle a Nacho de Coti, conmigo no hay un video, no hay nada.... No sabía, Nachito, que eras terrible”.

Cuando le insistieron preguntándole por la correntina, Romina advirtió que no tiene ningún problema con ella. “Con ella es un ‘hola’ y un ‘chau’. Cuando nos vemos nos saludamos. Antes ni nos saludábamos”, remató.

Coti Romero dio su versión sobre el video con Nacho Castañares: "No tengo por qué mentir"

Este lunes Coti Romero estuvo como angelita invitada en LAM (América) y allí habló acerca del polémico video que se conoció, donde pareciera que estaba los besos con Nacho Castañares en un boliche.

Dado que el clip generó un gran revuelo durante el fin de semana, la ex hermanita no pudo escapar de las preguntas al respecto y negó haber tenido un acercamiento amoroso con su ex compañero.

“Lo que les voy a decir es la verdad, no tengo por qué mentir y las veces que tuve que salir a decir que me di un beso con alguien lo hice”, aclaró en primer lugar.

Y explicó: “Esto con Nacho fue porque me pide un chicle y yo le digo si, tengo acá y le muestro el mío. Somos amigos, y no le pase tampoco el chicle, se lo mostré, el me hizo la seña como que lo iba a agarrar pero no lo agarró”.

“Es por la perspectiva del video, pero ni siquiera se ve, es un video súper mega borroso. No es un beso”, completó entre risas.