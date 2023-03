Coti Romero de Gran Hermano 2022 muy picante contra la producción del reality: "No me dejan hablar"

"Sabés las cosas que me gustaría decir en los debates", sentenció y sumó "a mi no me dejan hablar todo lo que quiero hablar, y a veces tengo muchas ganas de opinar, pero producción prefiere que hablen los analistas", comentó, indignada.

"Yo no me callo las cosas, por eso la gente me quiere", aseguró la correntina que en una charla con las angelitas analizó su paso por los medios y sus ganas de tener continuidad en la pantalla chica y las redes sociales, un ambiente en el que se desenvuelve como pez en el agua.

La osada bikini que lució Coti de Gran Hermano 2022, con tajos laterales, para enfrentar el calor

Coti Romero fue una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2022 (Telefe) y su paso por el reality no pasó desapercibido.

Si bien la joven fue eliminada por el voto del público, se ganó el cariño de mucha gente que la siguió desde el principio, apoyó su juego y en redes cosecha más de dos millones de seguidores.

Su belleza y carisma, acompañado de la fama que le dio Gran Hermano, hicieron crecer los seguidores de Coti en Instagram. Allí comparte todo lo que hace día a día y en las últimas horas lució un traje de baño tan sensual como original mediante una selfie de alto voltaje.

Coti lució una microbikini naranja; la parte de abajo es regulable, se ajusta a los costados, y la de arriba cuenta con tajos laterales justo abajo del busto. En menos de un día, la imagen ya superó el medio millón de likes.