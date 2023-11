Coti Romero tuvo una feroz reacción ante quienes la criticaron por su forma de vestir: "¿Quienes son?"

“Si yo me quiero seguir poniendo ropa descombinada me voy a poner, voy a hacerlo apropósito porque me chup.. un huevo a mi la moda. Se que soy hermosa, que me queda bien igual y me lo voy a poner igual. Me encanta andar así por la vida, cómoda con algo que a mi me guste. Entonces no se calienten por si a mi queda bien o no algo, preocúpense por su vida insignificante”, agregó.

Y siguió: “Yo estoy re bien así como estoy y me voy a seguir poniendo ropa que a ustedes no les guste porque a mi me gusta, y si no me se vestir vayan a llorar al campito. Además hay cosas importantes en esta vida que saber o no saber vestirse, o vestirse con marcas importantes. Esta bueno tener un poquito de cerebro”.

Por último, se mostró mas indignada y cerró un terminante mensaje. “No se preocupen por cosas que no tienen sentido, ¿Quién inventa la moda aparte? ¿Quién dice que esta bien o no está bien ponerse? Si yo quiero salir con mi pijama por la vida, ¿Quién me va a decir que está mal? ¿Quién carajo se creen que son ustedes? Si yo me quiero poner toda la ropa descombinada, según la sociedad, ¿quién me va a decir que está mal? ¡¿Quiénes son?!.

Sorpresiva confesión de Coti Romero sobre los rumores de romance con su bailarín

Coti Romero sorpendió a todos al realizar una inesperada revelación en el streaming del Bailando 2023 sobre los rumores de romance con su bailarín, Jitsu Díaz.

“Me llegó el rumor de que aparentemente le interesas un poquito”, le dijo Mariano de la Canal. “¿Vos nunca sentiste que él tuviera un erección en un esayo?”, le preguntó sin filtros el fan de Wanda Nara a la mediática.

Y la ex Gran Hermano contestó de manera directa: “Le he tocado los huevos pero sin querer, pero cuando estas bailando no te das cuenta”.

“¿Él está enamorado de vos?”, consultó por su parte la Tía Sebi y fue entonces cuando Coti arrojó: “No, que se yo, preguntenle a él. Me duele decir que soy muy linda”.

“¿Mirandote a los ojos te lo dice?”, insitió Mariano y ella manifestó: “Sí, pero yo no lo puedo mirar por que a mí me...”. Sin que la dejen terminar la frase, De la Canal agregó: “Te gusta”.