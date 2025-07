Tras recibir el alta, Pepe Cibrián reapareció en sus redes, se mostró junto a su novio y contó qué tuvo

En otro video difundido en sus redes sociales, el creador de Drácula volvió a referirse a su estado de salud: "Nos estamos yendo a casa luego de unos días bastante difíciles, donde afortunadamente me recuperé de una bronquitis aguda y no lo supuesto", en alusión a los síntomas que hacían sospechar de una neumonía. Y reiteró su agradecimiento: “Agradezco muchísimo sus mensajes y el cuidado de este lugar maravilloso. Gracias, gracias, gracias y nos vemos pronto”.

El cuadro de salud de Pepe Cibrián se habría desencadenado el lunes, tras su regreso de un viaje a la provincia de Chaco junto a su pareja. Ambos presentaron síntomas gripales durante la estadía, y al volver a Buenos Aires, comenzaron un tratamiento farmacológico. Sin embargo, ante la falta de mejoría en el estado del director teatral, decidieron realizar una nueva consulta que derivó en su internación en una clínica privada para un seguimiento más preciso.

La furia extrema de Pepe Cibrián con APTRA tras las nominaciones a los Martín Fierro de Teatro

Semanas atrás dieron a conocer las nominaciones a los premios Martín Fierro de Teatro 2025, que otorga APTRA.

En una entrevista con Intrusos (América TV), Pepe Cibrián Campoy manifestó su contundente enojo con la asociación que preside Luis Ventura.

"Estoy muy triste. Los galardones que me han dado me importan porque me los dan mis pares. En este caso, me toca algo muy íntimo porque yo vengo de siete generaciones de teatro, hace 60 años que estoy trabajando y luchando por un género que empecé yo. Soy el referente del teatro musical", expresó.

Pepe CibriÁn señaló que lo que más dolor le provocó fue no haber sido considerado por APTRA para estar en la ceremonia. "No pido un premio. Me da igual, sinceramente, ¿pero que no me hayan invitado?", sostuvo.

"Muy poca gente mía ha sido nominada. Creo que Juan Rodó ganó por Drácula hace 2 años luego de 30, a Cecilia Milone nunca le dieron un Martín Fierro, a Paola Krum tampoco", añadió.

Al finalizar, Pepe Cibrián fue categórico al hablar de los miembros de APTRA. "Si me invitan, no voy a ir. No me parece serio. No sé quiénes son, no los conozco, no sé qué trayectoria tienen para poder juzgar", concluyó.