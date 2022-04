Daisy May Queen sorprendió con una historia escalofriante

Daisy contó que, poco tiempo después de la muerte de su padre, pudo contactarse con él.

Embed

"Lo que me pasó, me llegó de una manera tan contundente, que yo no podía dudar", anunció la angelita invitada y desarrolló su historia.

"En enero del 2020, me vuelvo a Buenos Aires porque estaba en terapia intensiva. A los pocos días, mi papá muere. Un 26 de enero, que es el día de la república de la India", siguió.

Tras hacer el duelo, Daisy regresó a su casa. "Vuelvo a la India, llegó a mi casa y siento la presencia en la habitación de mi casa. En ese momento, siento que él me transmitió un mensaje, que prefiero reservármelo. Y dije: 'Esto lo inventó mi cabeza'".

Los días pasaron y la conductora tuvo otra señal.

image.png

"Yo llevo a un grupo a recorrer India, me siento con un compañero a charlar y me llega un mensaje de una amiga, que me dice 'Daisy, hace unos días tu papá está rondando y te quiere decir algo, ¿te molesta si te digo?'", continuó.

En ese instante, Daisy se quedó helada con lo que escuchó. "Esta persona me da exactamente el mismo mensaje que yo había recibido en mi casa", sentenció.

Finalmente, en otra ocasión, la conductora habló con un médium, y volvió a tener una conexión divina. "Y no contenta con eso, yo contacto a un médium, charlamos y me dice 'está tu papá acá y quiere darte un mensaje', que era lo mismo que me había dicho mi amiga", concluyó.

La relación de Daisy May Queen con su padre

Daisy May Queen estuvo invitada a LAM y relató una historia para creer o reventar.

La locutora narró que recibió mensajes de su padre, que murió en 2018.

image.png

May Quen contó en el programa de América que su padre tuvo dificultades para comprender que ella quería radicarse en India.

"Se enojó cuando me fui a vivir a India", reveló.

Después de un tiempo, lograron acercarse y él aceptó su decisión. "Después me entendió", sentenció.