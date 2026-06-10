La palabra de Josefina Pouso tras su sorpresiva operación: "Jugando al fútbol me rompí..."

Luego, detalló cuál fue el problema físico que la obligó a pasar por el quirófano. “Me operé de ligamentos cruzados que me rompí jugando al fútbol, así que tuvieron que reconstruirlo. El doctor Druetto me operó en el Sanatorio Anchorena y todo salió perfecto”, contó la integrante del ciclo matutino del canal del cubo.

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Ahora, la periodista deberá enfocarse de lleno en el proceso de rehabilitación, que demandará varias semanas hasta recuperar completamente la movilidad. Pese a las molestias propias de una intervención de estas características, aseguró que evoluciona favorablemente.

Consultada sobre cómo se siente a menos de medio día de la cirugía, Pouso respondió con sinceridad: “Estoy con un poco de molestia, pero es parte del comienzo de la recuperación ahora ya en casa”.

Además, explicó por qué permaneció internada durante la noche pese a que la operación estaba prevista como ambulatoria. “Me quedé solamente una noche porque, si bien la intervención es ambulatoria, me operé tarde, por lo que ya era de noche cuando se me fue la anestesia de las piernas. Así que me quedé y esta mañana ya volví a mi casa”, relató.

De esta manera, Josefina Pouso despejó todas las dudas sobre su estado de salud y confirmó que, tras una cirugía exitosa, ya se encuentra descansando en su hogar mientras inicia una nueva etapa de recuperación.

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Quién es Josefina Pouso

Josefina Pouso es una periodista, panelista y conductora argentina con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, especialmente en televisión. A lo largo de más de dos décadas de carrera, logró consolidarse como una figura reconocida por su estilo frontal, su opinión sin filtros y su participación en programas de actualidad, espectáculos y debate.

Sus primeros pasos en la televisión la llevaron a desempeñarse como movilera y panelista en distintos ciclos. Con el tiempo ganó mayor visibilidad en programas de gran repercusión, entre ellos Un mundo perfecto, conducido por Roberto Pettinato, donde alcanzó una importante popularidad. Más tarde se incorporó como panelista de Duro de Domar, ciclo en el que fortaleció su perfil periodístico y amplió su presencia en la pantalla chica.

Josefina Pouso

Además de su labor en televisión, Pouso también tuvo participación en proyectos radiales y en distintos espacios vinculados a la actualidad y el análisis social. En 2017 incluso integró una propuesta política encabezada por el cineasta y dirigente Fernando 'Pino' Solanas, como precandidata a senadora bonaerense.

En los últimos años formó parte de programas como Pamela a la tarde, Bien de mañana, A la tarde y Desayuno Americano, donde actualmente se destaca como panelista y comentarista de actualidad.

Josefina Pouso

Su experiencia, sumada a una personalidad directa y auténtica, la convirtió en una de las voces habituales de la televisión argentina. Actualmente continúa desarrollando su carrera en los medios, manteniendo una presencia activa tanto en televisión como en redes sociales.