El motivo que llevó a Damián Betular a dejar Argentina y radicarse en el exterior

Este jueves, en una nota con Intrusos (América TV), Betular contó cómo fue que le llegó la propuesta: "Me llamó un día Box Fish, que es la misma productora que hace Masterchef en Buenos Aires. Fue una propuesta de palabra, porque esto se emite por televisión española y había que acomodar cosas. Esto fue a principios de noviembre y que el 28 me tenía que venir para acá. Hace un mes y pico que estamos acá y termina todo el 15 de enero".

El reconocido pastelero precisó que suele tener jornadas largas de grabación porque tiene que llegar con los plazos estipulados en el plan de rodaje. "Ya estamos con las grabaciones. Los rodajes son de 12 y 14 horas, es un poco largo", explicó.

Betular destacó que se llenó de emoción luego de conocer a algunas figuras de la farándula española. "Cuando vi a las Azúcar Moreno no lo podía creer; o Rocío Carrasco que le quería preguntar un montón de cosas; también Blas, que lo seguía de Operación Triunfo, y después en Eurovisión. Increíble", cerró.

Damián Betular recordó su increíble encuentro con Mick Jagger en la habitación de un hotel

Damián Betular recordó sus trabajos pasados antes de saltar a la popularidad como jurado del reality gastronómico MasterChef y recordó la increíble anécdota que tiene con Mick Jagger en la habitación de un hotel.

El cocinero visitó el programa Antes que nadie, Luzu Tv, y contó un insólito momento vivido de casualidad en Buenos Aires con el famosísimo cantante de rock.

Betular contó de su época trabajando en un exclusivo hotel y allí se dio el impensado cruce con Jagger, que estaba registrado en el hotel con otro nombre como suele ocurrir con las celebrities, de la manera más curiosa.

“Hay un cargo que se llama Manager on duty, que es cuando se va el gerente general, uno de los gerentes, sea del área que sea, se queda hasta las 2 de la mañana. Hay un montón de gerentes, y esa noche me tocaba a mí”, explicó el cocinero.

Y añadió: “Nos avisan que hay un tema con el black out de la suite, que no cierra. Pero que no nos dejaban entrar hasta que no se vaya el VIP. Hablo con el manager de ellos, me avisa que se van a comer y que la podemos arreglar tranquilos. Se va a comer, la habitación estaba muy ordenada porque tiene mucha gente alrededor”.

“Suena la puerta, entran una chica y Mick Jagger. Nosotros, pálidos, más que por el huésped, es porque entró y nosotros seguíamos adentro”, contó con sorpresa Damián Betular.

Y remarcó: “Nos dice ‘tranquilos, tranquilos’, y se sienta en el sillón a charlar con la chica. Le aviso al manager que si no lo terminamos de arreglar ahora, a las 5 de la mañana ya iba a entrar la luz, le pregunta a Mick y dice que lo arreglen”.

“Los pibes temblando con el taladro", comentó, y dijo que pudieron solucionar el inconveniente en la habitación. Y destacó que no pudo pedir una foto con Mick ya que hay que preservar la intimidad de los huéspedes y eso es motivo de despido.