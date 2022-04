Dani La Chepi aclaró cómo terminó su relación con Javier Cordone

image.png

Lo cierto es que aprovechando su presencia en LAM, Ángel de Brito le consultó sobre este tema y Dani La Chepi aclaró que no se separaron por infidelidad. "¿Qué pasó con tu ex? Él te tiró un palo en las redes", le preguntó el conductor.

"Nos separamos. Yo lo dejé de seguir… Dijeron que hubo infidelidad, pero él salió a aclarar que no la hubo. No nos separamos por eso. Si hubo no lo sé. De parte mía no", aclaró la instagramer.

Y apuntó: "Una piba me mando capturas de que estaba hablando con él, pero ya estábamos separados. Ella se encargó de que esto me llegara. Me los mostró (a los mensajes). En el momento me dolió. El chabón estaba solo, podía hacer lo que quisiera".

Dani La Chepi tuvo que volver al quirófano, a menos de un mes de su anterior cirugía

Dani La Chepi reveló en sus historias en Instagram, que tuvo que pasar nuevamente por el quirófano, a menos de un mes de la anterior cirugía. La influencer precisó que le sacaron un catéter, que le habían colocado cuando debieron operarla por unos cálculos renales.

Dani reconoció que sentía cierto temor, pese a tratar de una intervención menor. "Tengo miedo, no la voy a caretear. Siento miedo... siempre cuando te duermen por más que sean unos minutos a mí me da miedo", expresó.

Tras las cirugía, la influencer llevó tranquilidad a sus seguidores: "Buen día. Estoy bien. Fue un procedimiento corto, de tres minutos. En la habitación me puse a llorar y todos en la clínica se ocuparon de calmarme porque te dicen 'es una boludez', pero cuando entras el quirófano, te se cierra el rosquete", sentenció.