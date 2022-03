Dani La Chepi respondió a las críticas por mandar a su hija a un colegio estatal

"Siempre fue a jardines y ahora colegio del Estado. Feliz comienzo para Isa y para todos", reflejó en sus historias de Instagram y se desató una insólita polémica.

Dani La Chepi se mostró sorprendida por algunos mensajes que recibió vía Instagram cuestionándola por no mandarla a un colegio privado y notas de medios donde se "destacaba" que enviaba a su hija a un colegio del Estado.

En este contexto, la actriz no se quedó callada y decidió exponer algunos comentarios que recibió por este tema, aunque evitó dar nombres.

“¿Por qué no la mandás a un privado? ¿Cero educación querés que tenga tu hija, no?’”, decía la captura que eligió Dani La Chepi para resumir las críticas que recibió.

A lo que ella retrucó: “Gente muy allegada me dice, ‘te parece, por qué no mandarla a un colegio mejor, para que tenga una mejor educación’”.

“A mí me cagaron a palos personas con títulos universitarios que fueron a los mejores colegios... no aprendemos más”, amplió certera.

Y cerró: “Yo siempre fui a colegios privados. Mi viejo insistía, y se rompía el ojete, pobre hombre para mandarnos a colegios baratos, pero privados. La educación empieza por casa. Y yo elijo la educación pública”.

Dani La Chepi estalló contra los haters

En mayo del año pasado, Dani La Chepi hizo un descargo muy puntual relacionado con uno de los términos con el que la critican constantemente.

"Yo no leo los comentarios de otros perfiles, por el tema de los haters, que no estoy acostumbrada y me hace un poco mal, pero sí veo los míos. Y me llama muchísimo la atención que utilicen como insulto el término 'camionero'", reflexionó la instagramer.

Y añadió:¨Dicen 'eh, no pronunciás las eses'. Mi novio es camionero y pronuncia todas las eses. Entonces, utilicen otro término si quieren insultar. Gracias. Buenas noches. Que duerman lindo".