Daniela Cardone despidió a su hermano Fabio con un emotivo posteo

"Hoy nos enteramos. Primero no sabía si era o no, pero al mediodía nos confirmaron que se trataba de Fabio. Ahora, le están haciendo la autopsia", afirmó la ex modelo en diálogo con el ciclo LAM.

Daniela Cardone indicó que el cuerpo de su hermano fue hallado en un piso de una obra en construcción. "Por lo que nos enteramos se cayó en un edificio en construcción. Estaba en la boca del ascensor", añadió.

La ex modelo explicó que esperan poder contar con más detalles de lo ocurrido. "Todavía no sabemos nada. Hay que esperar que nos den más información. Estamos todos los hermanos unidos y esperando novedades", sentenció.

El emotivo posteo de Daniela Cardone para despedir a su hermano

La ex modelo Daniela Cardone se volcó a su cuenta de Instagram el sábado por la mañana para despedir a su hermano Fabio tras enterarse de su muerte en Viedma, Río Negro, a los 51 años. "Vuela alto Fabio", expresó la DJ con una imagen de los dos juntos.