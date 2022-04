El profundo dolor de Daniela Cardone por la trágica muerte de su hermano.

"Hoy nos enteramos. Primero no sabía si era o no, pero al mediodía nos confirmaron que se trataba de Fabio. Ahora, le están haciendo la autopsia", afirmó la ex modelo en diálogo con LAM.

Cardone indicó que el cuerpo de su hermano fue hallado en un piso de una obra en construcción. "Por lo que nos enteramos se cayó en un edificio en construcción. Estaba en la boca del ascensor", añadió.

La ex modelo explicó que esperan poder contar con más detalles de lo ocurrido. "Todavía no sabemos nada. Hay que esperar que nos den más información. Estamos todos los hermanos unidos y esperando novedades", sentenció.

Cómo era la vida del hermano de Cardone en Viedma

El cuerpo de Fabio Cardone, el hermano de Daniela Cardone, fue encontrado en un obra en construcción en Viedma, provincia de Río Negro.

Según informaron medios locales, el hombre estaba con problemas de salud y no atravesaba por un buen presente económico.

El hermano de la ex modelo se habría caído en el interior de una obra en construcción.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen reveló que el hecho habría ocurrido en las primera horas del viernes 1° de abril.

Fabio dormía en esa obra en construcción y, al parecer, fue hallado por otro sujeto, que también pernoctaba en se lugar. "Otra de las personas que pernocta en el lugar lo encontró en la mañana e inmediatamente salió a buscar ayuda policial", explicó Rodríguez Frandsen a la prensa de Río Negro.