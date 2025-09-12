El despiadado comentario de Laura Ubfal contra Gastón Soffritti luego de la polémica con Cris Morena

Embed

¿Qué dijo La China Suárez sobre cómo era Cris Morena como productora?

En su libro Vos Sí Que No Tenés Problemas, Gastón Soffritti recordó una de las experiencias más duras de sus primeros pasos en la actuación, cuando integraba producciones como Rincón de Luz y Floricienta, creadas por Cris Morena.

"Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta", relató el actor en uno de los pasajes más impactantes de su libro.

Las declaraciones de Soffritti hicieron resurgir un momento tenso que se vivió durante el Cris Morena Day, el evento que en su momento organizaron desde Olga para homenajear a la reconocida productora.

En aquella ocasión, Cris protagonizó un cruce picante con La China Suárez. La actriz le respondió con una frase filosa a la creadora de Chiquititas, Rincón de Luz, Rebelde Way, entre otras ficciones.

"Nacho Riera y La China en los pasillos... por favor... ¡Siempre estaban matándose, a los gritos! Estaban demasiado enamorados", recordó Cris en el Gran Rex.

"Era mucha la convivencia, era mucha intensidad. Mucho tiempo de novios", replicó la actriz y, enseguida, le pasó factura a la productora: "¿Vos no sos de pelearte Cris, no? Vos sos súper tranquila", lanzó irónica. "Cero gritos Cris. ¡No, no grita nada!", agregó Gimena Accardi, filosa, que también participó de ese homenaje.