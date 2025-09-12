A24.com

El despiadado comentario de Laura Ubfal contra Gastón Soffritti luego de la polémica con Cris Morena

Laura Ubfal fue letal con su opinión sobre las fuertes declaraciones de Gastón Soffritti contra Cris Morena en su libro.

12 sept 2025, 15:08
Gastón Soffritti quedó en el centro de la polémica tras la difusión de algunos fragmentos de su libro Vos Sí Que No Tenés Problemas, en los que denuncia haber recibido un supuesto trato violento durante sus primeros trabajos con Cris Morena. El tema fue analizado en el programa Storytime, donde Nazarena Vélez y Laura Ubfal dieron sus opiniones. La última, en particular, fue muy dura con el actor.

Durante la transmisión, Nazarena leyó parte del testimonio que Soffritti volcó en su obra. “Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta”, comenzó. Luego continuó con otro pasaje: "Antes de decir mi línea me grita '¿Vos sos idiota? Tenías que entrar por el otro lado'".

Frente a esas palabras, Vélez reflexionó: "Lo que suena fuerte y feo, si querés, es que sean niños. Que te digan, sos idiota, cuando tenés doce años porque entraste por otro lado, no está bueno". Ese comentario dio pie a que Ubfal planteara su visión crítica. "Hizo cosas que a mí no me gustaron. Lo conozco desde Patito Feo, y después lo he visto en un montón de lados. Fue novio de Laurita Fernández, con tu hija Barbie, o sea tuvo idas y vueltas. No sé qué pensamiento tiene Barbie sobre él", sostuvo.

La periodista fue todavía más allá y recordó: "Soffritti intentó hacer una asociación de actores, se juntó con la gente del Macrismo en su momento. Me hace algo... Busca negocio, busca guita. No me gusta". Ante esas palabras, Nazarena repreguntó: "¿Pero está mal buscar negocios?". Y Ubfal respondió sin filtros: "Según qué negocios, cómo lo hacés y cómo lo conseguís". Con esa frase, dejó en claro su desconfianza hacia el actor y profundizó la controversia generada por el lanzamiento de su libro.

¿Qué dijo La China Suárez sobre cómo era Cris Morena como productora?

En su libro Vos Sí Que No Tenés Problemas, Gastón Soffritti recordó una de las experiencias más duras de sus primeros pasos en la actuación, cuando integraba producciones como Rincón de Luz y Floricienta, creadas por Cris Morena.

"Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta", relató el actor en uno de los pasajes más impactantes de su libro.

Las declaraciones de Soffritti hicieron resurgir un momento tenso que se vivió durante el Cris Morena Day, el evento que en su momento organizaron desde Olga para homenajear a la reconocida productora.

En aquella ocasión, Cris protagonizó un cruce picante con La China Suárez. La actriz le respondió con una frase filosa a la creadora de Chiquititas, Rincón de Luz, Rebelde Way, entre otras ficciones.

"Nacho Riera y La China en los pasillos... por favor... ¡Siempre estaban matándose, a los gritos! Estaban demasiado enamorados", recordó Cris en el Gran Rex.

"Era mucha la convivencia, era mucha intensidad. Mucho tiempo de novios", replicó la actriz y, enseguida, le pasó factura a la productora: "¿Vos no sos de pelearte Cris, no? Vos sos súper tranquila", lanzó irónica. "Cero gritos Cris. ¡No, no grita nada!", agregó Gimena Accardi, filosa, que también participó de ese homenaje.

