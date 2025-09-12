A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Se destapó

Aseguran que Darío Cvitanich tuvo un romance clandestino con una figura del deporte: "Estaba enganchada"

Sigue la danza de nombres de las personas con las que Darío Cvitanich habría estado tras su separación de Chechu Bonelli. En esta ocasión, se suma al listado una reconocida deportista de nivel mundial.

12 sept 2025, 21:03
Aseguran que Darío Cvitanich tuvo un romance clandestino con una figura del deporte: Estaba enganchada
Aseguran que Darío Cvitanich tuvo un romance clandestino con una figura del deporte: Estaba enganchada

Aseguran que Darío Cvitanich tuvo un romance clandestino con una figura del deporte: "Estaba enganchada"

Antes de formalizar su relación con Ivana Figueiras, Darío Cvitanich habría tenido durante meses encuentros íntimos con Gisela Dulko, según trascendió.

Con el tiempo, comenzaron a aparecer los nombres de otras mujeres vinculadas al exfutbolista tras su separación de Chechu Bonelli, entre ellas Cande Lecce y la tenista, expareja de Fernando Gago.

Leé también

Chechu Bonelli dio un fuerte dato sobre su escandalosa separación de Darío Cvitanich: "Me enteré por..."

Chechu Bonelli dio un fuerte dato sobre su escandalosa separación de Darío Cvitanich: Me enteré por...

Según los rumores, parece repetirse un patrón: los últimos affaire de Cvitanich -al igual que Bonelli- habrían quedado emocionalmente enganchadas con él, lo que ha despertado un creciente interés mediático por sus relaciones personales.

Majo Martino dio a conocer en SQP (América TV) el nombre en forma de enigmático: "Una amiga de ella estaba indignada, porque esta chica estaba muy enganchada con Darío. Como todas, se le enganchan. Se veían en la casa de ella, pero no la mostraba como a Ivana".

"Se hizo conocida por sí misma y, además, se potenció por estar con este famoso a nivel mundial. Ella estaba muy enganchada con él, salían, se veían. Sufrió mucho por su separación y porque la que se quedó con su marido era amiga de ella", detalló que la separación de su exmarido generó un gran impacto emocional en ella.

Por otra parte, ante la noticia de la nueva relación del ex Banfield, la reacción fue de sorpresa: "Se sorprendió al enterarse de que ya estaba formalizando su relación con Ivana Figueiras".

Embed

Con quién está saliendo Darío Cvitanich

Si bien aún no oficializaron el romance a través de redes sociales, es un hecho que Darío Cvitanich habría comenzado a salir con Ivana Figueiras tras su separación de Chechu Bonelli.

El exfutbolista así lo dejó en claro en una conversación que tuvo con Daniel Fava, periodista de A la Tarde (América TV) el 4 de sepetiembre. “Me dijo que no tiene nada que esconder…es una separación que lleva más de 6 meses”, comenzó leyendo los mensajes al aire.

Sobre por qué se conoció recién hace dos meses la separación, Fava aclaró: “Es porque empezó a conocer a Ivana con quien, según palabras de él, lleva dos meses de vínculo. Agregó algo más: según Cvitanich a Cecilia no la engañó ni con ella ni con otra mujer. La relación se terminó porque se acabó el amor”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Darío Cvitanich Gisela Dulko Chechu Bonelli Ivana Figueiras

Lo más visto