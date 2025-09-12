Aseguran que Darío Cvitanich tuvo un romance clandestino con una figura del deporte: "Estaba enganchada"

"Se hizo conocida por sí misma y, además, se potenció por estar con este famoso a nivel mundial. Ella estaba muy enganchada con él, salían, se veían. Sufrió mucho por su separación y porque la que se quedó con su marido era amiga de ella", detalló que la separación de su exmarido generó un gran impacto emocional en ella.

Por otra parte, ante la noticia de la nueva relación del ex Banfield, la reacción fue de sorpresa: "Se sorprendió al enterarse de que ya estaba formalizando su relación con Ivana Figueiras".

Con quién está saliendo Darío Cvitanich

Si bien aún no oficializaron el romance a través de redes sociales, es un hecho que Darío Cvitanich habría comenzado a salir con Ivana Figueiras tras su separación de Chechu Bonelli.

El exfutbolista así lo dejó en claro en una conversación que tuvo con Daniel Fava, periodista de A la Tarde (América TV) el 4 de sepetiembre. “Me dijo que no tiene nada que esconder…es una separación que lleva más de 6 meses”, comenzó leyendo los mensajes al aire.

Sobre por qué se conoció recién hace dos meses la separación, Fava aclaró: “Es porque empezó a conocer a Ivana con quien, según palabras de él, lleva dos meses de vínculo. Agregó algo más: según Cvitanich a Cecilia no la engañó ni con ella ni con otra mujer. La relación se terminó porque se acabó el amor”.