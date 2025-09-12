La drástica decisión de Leandro Paredes y Camila Galante en pleno escándalo con Evangelina Anderson

Allí el futbolista, amigo del actor, no dudó en subir al escenario y de esa manera dejar en claro que las versiones que lo involucran con Evangelina no lo afectan a nivel familiar.

En tanto, desde Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en las mañanas del canal del cubo, tras compartir tanto las imágenes de Evangelina en México como las de Paredes y su mujer en el teatro, debatieron el tema junto al periodista Luis Ventura quien expuso su análisis del tema y dejó entrever el por qué del reciente accionar del deportista en estos tiempos de farandulización del fútbol y la influencia de la redes sociales.

“¿Por qué fueron al teatro? ¿Por qué eligen mostrarse juntos cuando dicen que no tienen nada que aclarar?”, planteó entonces el panelista Luis Bremer.

Embed

Fue allí que el histórico periodista dedicado al mundo del espectáculo y actual presidente de APTRA fue directo y no se anduvo con medias tintas. "Yo creo que es un manejo mediático”, disparó fiel a su estilo planteando así que Paredes no tendría detrás suyo un equipo de prensa como para desactivar este tipo de escándalos.

“Ellos no tienen ese movimiento y cuando te entrás a golpear, empezás a tomar previsiones para que no les vuelva a ocurrir, pero cuando tomás esas correcciones ya es inevitable… Se tiene que cuidar e ir con su familia al teatro”, concluyó así Luis Ventura.

Nico Vázquez con Leo Paredes y Camila Galante

Cuál habría sido la fecha del supuesto encuentro entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes

En los últimos días, un fuerte rumor sacudió tanto al ambiente artístico como al deportivo. Los nombres en el centro de la escena son Evangelina Anderson, recientemente separada, y Leandro Paredes, quien está en pareja desde hace años con Camila Galante.

La versión señala que el mediocampista de la Selección Argentina habría compartido un encuentro con la exesposa de Martín Demichelis. El tema fue abordado en Intrusos (América TV), donde brindaron detalles sobre esta supuesta coincidencia.

El periodista Pablo Layús relató que ambos habrían coincidido en una reunión reservada en Buenos Aires, tras el partido que la Selección disputó en el estadio Monumental. “Me cuentan que los vieron en un evento privado después del partido de Argentina”, comentó en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Paredes y Evangelina Anderson (2) (1)

A su vez, Paula Varela sumó información respecto a la reacción de Camila Galante frente a los trascendidos sobre una posible infidelidad. “Ella me dijo: ‘Lo vi, imaginate que él mismo me mostró la noticia. Lo leímos juntos y me aseguró que no conoce a Evangelina, que es falso todo’. Por ahora no quiere agregar nada más”, contó la panelista.

En medio de las especulaciones, Evangelina Anderson decidió dar su versión en diálogo con PrimiciasYa, negando rotundamente cualquier vínculo sentimental con el futbolista.

La modelo expresó sorpresa por los comentarios que circulan y remarcó que actualmente se encuentra de viaje, lejos de la Argentina, disfrutando de unos días de descanso junto a su familia.

“¡Por favor, qué mal está la gente! ¡Yo justo! Estoy con mis hijos de vacaciones, estoy sola y todo lo que dicen es mentira. No sé bien qué trascendió, pero estoy soltera”, afirmó, desmintiendo así de manera categórica los rumores surgidos en LAM a partir de la información de Yanina Latorre.