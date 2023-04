Daniela Celis mostró emocionada su primer departamento, tras su paso por Gran Hermano 2022: el video

Daniela Celis - departamento.jpeg

A través de sus Instagram Stories, Daniela Celis subió un video donde pueden verse en primer plano las llaves de su primer departamento. Completamente emocionada, y gritando de felicidad, la ex GH recorrió los tres ambientos de su nueva vivienda.

Con piso de madera, pueden verse vacíos los tres ambientes del departamento, y se escucha su voz contando: “Primeros logros, ahora sí me entregan las llaves. Obviamente no tengo nada, pero ya con mi presencia es un montón. Tengo una cama, la cama de mi mamá, el resto, con amor van a llegar las cosas, vamos a ir comprando todo de a poquito”. ¡A disfrutarlo!

Daniela Celis de Gran Hermano 2022 mostró su completa colección de juguetes sexuales: "Muero por..."

Tras el accidente que tuvo al aire en MasterChef cuando visitó el programa que conduce Wanda Nara con sus ex compañeros de Gran Hermano 2022, Daniela Celis mostró en las redes el particular canje que recibió con una caja llena de juguetes sexuales.

La novia de Thiago Medina recibió una caja con distintos elementos para la intimidad como lubricantes saborizados, consoladores así como también anillos y explicó cada uno de los elementos, ideales para una noche de pasión.

“Mi primer canje del día. Amo que me manden cartitas pero más me gusta lo que hay acá adentro, esta caja la venía esperando hace rato ya", precisó la ex GH en sus historias de Instagram.

Y agregó sobre la caja que le enviaron y la maravilló: "Hay aceites para hacer masajes, lubricantes con sabores, efecto frío y caliente, cremitas, juego de dados...". "Aparte de eso tenemos acá lo importante: el vibrador. Y un anillo que es para el hombre y sirve para estimular a la mujer”, destacó una sensual Daniela.

Y cerró tras mostrar un consolador: “Muero por probar esto, ya que no tengo tiempo para nada, estas cositas me van a ayudar un montón”.