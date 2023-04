El tremendo chape en televisión de Romina Uhrig y Daniela Celis: "Nosotras..."

Fue en el ciclo Editando Tele que conduce Luis Piñeyro donde las ex hermanitas estuvieron como invitadas y dejaron en claro la buena onda que tienen con un tremendo chape.

"Nosotras no nos peleamos... ¡Nosotras nos besamos!", tomó la iniciativa la novia de Thiago Medina mientras se bajó de la silla, se acercó a su amiga y la besó.

Le ex diputada Romina Uhrig se puso un poco colorada por la situación y se limpió los labios con las manos, mientras Daniela Celis se reía a carcajadas.

Después las dos se fundieron en un abrazo de amistad ante el aplauso de todos en el estudio. Mirá.

Daniela Celis mostró en las redes el particular canje que recibió con una caja llena de juguetes sexuales. La novia de Thiago Medina recibió una caja con distintos elementos para la intimidad como lubricantes saborizados, consoladores y anillos y explicó cada uno de los elementos, ideales para una noche de pasión.

“Mi primer canje del día. Amo que me manden cartitas pero más me gusta lo que hay acá adentro, esta caja la venía esperando hace rato ya", precisó la ex GH en sus historias de Instagram.

Y agregó sobre la caja que le enviaron y la maravilló: "Hay aceites para hacer masajes, lubricantes con sabores, efecto frío y caliente, cremitas, juego de dados...".

"Aparte de eso tenemos acá lo importante: el vibrador. Y un anillo que es para el hombre y sirve para estimular a la mujer”, destacó Daniela.

Y cerró tras mostrar un consolador: “Muero por probar esto, ya que no tengo tiempo para nada, estas cositas me van a ayudar un montón”.