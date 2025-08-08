Aterrada, con custodia policial y botón antipánico: así se retiró Julieta Prandi del juicio con su expareja

“Él no tiene nada que perder y puede mandar a quién se le encante... como fugarse también, porque no tiene una preventiva”, cerró Prandi, cuando el patrullero llegó al tribunal para trasladarla hasta su propiedad.

El gesto que tuvo Julieta Prandi con Ana Paula Duti, expareja de Emanuel Ortega

En el marco del juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual, Ana Paula Dutil se refirió a Julieta Prandi y le expresó su total apoyo. La exmodelo es la actual pareja de Emanuel Ortega.

Dutil, quien se separó del cantante en 2018 tras más de veinte años juntos y con quien tuvo dos hijos, India y Bautista, habló en Desayuno Americano (América TV) y destacó la calidez humana de Prandi, respaldándola por completo.

“Soy la madre de los hijos de la actual pareja de Julieta, la conozco a través de mis hijos, todo lo que tengo para decir es por lo que mis hijos transmiten, que es una excelente persona, que se desvive por ellos”, expresó Ana Paula Dutil.

Sobre la causa, aclaró: “De la causa conozco lo que conocemos todos por los medios”. Y en cuanto al vínculo con Prandi, detalló: “Lo logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y desde el lugar de mujer y madre deseo que esto se termine para ella”.

Con gran emoción, agregó: “Entiendo que va a haber una herida que va a existir toda la vida pero quisiera que la Justicia haga Justicia realmente y que a partir de ahora ella pueda empezar a escribir su nueva historia. Se lo deseo de verdad”.

En su testimonio, reveló un gesto que la conmovió profundamente: "El fin de semana pasado mi hija cumplió años y ella me abrió las puertas de su casa para 60 invitados con DJ. La verdad que la admiro profundamente y deseo que se haga Justicia porque la Justicia es lenta en nuestro país y así como ella hay tantas mujeres que están pasando o pasaron por lo mismo".

También contó que decidió conocer más sobre la historia de Julieta: "Leí el libro de ella que lo compré y me interesaba saber. Somos una familia ensamblada y estamos compartiendo bastante y es muy generosa con mis hijos, le pone el alma y el cuerpo a todo absolutamente y eso lo veo. No soy su amiga, soy la madre de los hijos de su actual pareja, pero la verdad a través de mis hijos la quiero, es así".

Finalmente, recordó el mensaje que le envió al comenzar el juicio contra Contardi: "Le mandé un mensaje ayer a Julieta y le dije: la Justicia va a hacer Justicia y así será".