Así fue la despedida de la China Suárez de sus hijos Magnolia y Amancio en su último día en Turquía

Vale recordar que Rufina Cabré ya está anotada en el British International School de Estambul, el mismo colegio al que asistían Francesca e Isabella, las hijas que el jugador del Galatasaray tuvo con Wanda Nara, mientras vivieron allá y ahora será la primogénita de Eugenia Suárez quien continué sus estudios en ese prestigioso colegio, consolidando así la nueva familia ensamblada a la que apostaron.

China Suárez, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña en Estambul

La nueva casa de China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Desde que confirmaron su romance en noviembre pasado, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi han sido blanco de rumores y críticas. Algunos aseguraban que su vínculo es un mero acuerdo comercial para molestar a Wanda Nara, mientras otros dudaron de su futuro como pareja. Sin embargo, lejos de las especulaciones, la actriz y el delantero del Galatasaray continúan apostando por su historia de amor y este miércoles hicieron un anuncio que refuerza su compromiso.

La ex Casi Ángeles y su hija mayor, Rufina, se quedarán viviendo en Estambul junto al futbolista, consolidando así una nueva familia ensamblada. Para compartir la novedad, la pareja publicó en sus Instagram Stories una imagen que simboliza el inicio de esta etapa: un living y, en primer plano, un llavero con las letras M y E (por Mauro y Eugenia).

Sobre la postal, la China escribió: “Hogar nuevo. Oficialmente mudados”, mensaje que inmediatamente fue reposteado por Icardi.

IG China Suárez - mudanza Estambul

Este cambio marca un punto importante para la pareja. Hasta ahora, vivían en la misma casa en la que Mauro había convivido con Wanda Nara durante su estadía en Turquía. La mediática regresó a Argentina en agosto de 2024 con sus cinco hijos —incluidas las dos hijas menores que comparte con Icardi— y decidió no volver a Turquía tras anunciar su separación definitiva de Icardi.

Mientras Rufina comenzará por estos días el colegio en Estambul, los otros dos hijos de la China, Magnolia y Amancio —fruto de su relación con Benjamín Vicuña— viajarán mensualmente para visitarla, ya que el actor chileno no autorizó su mudanza permanente. En cambio, Nicolás Cabré sí dio el visto bueno para que su hija se instale con su madre en la ciudad turca.