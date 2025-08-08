A24.com

EMOTIVO

Así fue la despedida de la China Suárez de sus hijos Magnolia y Amancio en su último día en Turquía

Los hijos más chicos de Eugenia China Suárez, Magnolia y Amancio, deben regresar a Argentina junto a su abuela materna tras pasar varios días en Estambul con su madre y su hermana mayor, Rufina Cabré. Los detalles.

8 ago 2025, 08:42
Tal como quedó acordado entre los abogados de Benjamín Vicuña y Eugenia China Suárez en medio de un feroz enfrentamiento por la residencia de sus hijos, este viernes Magnolia y Amancio están regresando a Buenos Aires junto a su abuela materna tras pasar un par de semanas en Estambul con su madre y su hermana mayor -Rufina Cabré-, a donde se mudaron siguiendo a Mauro Icardi, actual pareja de la actriz, quien forma parte del plantel del Galatasaray.

Lo cierto es que si bien la China siempre tuvo el firme propósito de instalarse en el país turco con sus tres hijos, la realidad es que Vicuña se opuso rotundamente al punto tal que le revocó el poder que tenía la actriz para sacar libremente a los chicos del país. En tanto, por el lado de Nicolás Cabré, el papá de Rufina, éste no puso ningún obstáculo frente al pedido de la adolescente de acompañar a su mamá e instalarse allá.

Benjamín Vicuña va por todo y evalúa medidas severas contra la China Suárez por el polémico posteo

Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña

Así las cosas, teniendo presente que este jueves era el último día de la actriz junto a sus tres hijos, ayer por la tarde la ex Casi Ángeles compartió una tierna postal en sus Instagram Stories a modo de despedida.

Concretamente, la China Suárez publicó una tierna fotografía de Rufina abrazando a sus hermanos Magnolia y Amancio en la noche de Estambul junto a tres corazones rosas, en la que pareciera ser una cena de despedida al aire libre. Mientras que las nenas lucieron un outfit similar, a Amancio se lo puede ver vistiendo remera negra y bermuda, dado que allá están en pleno verano.

Vale recordar que Rufina Cabré ya está anotada en el British International School de Estambul, el mismo colegio al que asistían Francesca e Isabella, las hijas que el jugador del Galatasaray tuvo con Wanda Nara, mientras vivieron allá y ahora será la primogénita de Eugenia Suárez quien continué sus estudios en ese prestigioso colegio, consolidando así la nueva familia ensamblada a la que apostaron.

China Suárez, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña en Estambul

La nueva casa de China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Desde que confirmaron su romance en noviembre pasado, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi han sido blanco de rumores y críticas. Algunos aseguraban que su vínculo es un mero acuerdo comercial para molestar a Wanda Nara, mientras otros dudaron de su futuro como pareja. Sin embargo, lejos de las especulaciones, la actriz y el delantero del Galatasaray continúan apostando por su historia de amor y este miércoles hicieron un anuncio que refuerza su compromiso.

La ex Casi Ángeles y su hija mayor, Rufina, se quedarán viviendo en Estambul junto al futbolista, consolidando así una nueva familia ensamblada. Para compartir la novedad, la pareja publicó en sus Instagram Stories una imagen que simboliza el inicio de esta etapa: un living y, en primer plano, un llavero con las letras M y E (por Mauro y Eugenia).

Sobre la postal, la China escribió: “Hogar nuevo. Oficialmente mudados”, mensaje que inmediatamente fue reposteado por Icardi.

IG China Suárez - mudanza Estambul

Este cambio marca un punto importante para la pareja. Hasta ahora, vivían en la misma casa en la que Mauro había convivido con Wanda Nara durante su estadía en Turquía. La mediática regresó a Argentina en agosto de 2024 con sus cinco hijos —incluidas las dos hijas menores que comparte con Icardi— y decidió no volver a Turquía tras anunciar su separación definitiva de Icardi.

Mientras Rufina comenzará por estos días el colegio en Estambul, los otros dos hijos de la China, Magnolia y Amancio —fruto de su relación con Benjamín Vicuña— viajarán mensualmente para visitarla, ya que el actor chileno no autorizó su mudanza permanente. En cambio, Nicolás Cabré sí dio el visto bueno para que su hija se instale con su madre en la ciudad turca.

China Suárez y Mauro Icardi

     

 

