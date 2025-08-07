El explosivo reclamo de Fabián Cubero a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo de vacaciones con sus hijas

"Se me avisó por mensaje que hubo un error en los pasajes. Pero no fue así, porque ya estaba todo acordado de antemano. De hecho, yo me pedí una semana en el trabajo para poder viajar. Fue una situación incómoda y fea, y ahora hay que ver cómo se resuelve", explicó sobre cómo fue. que se enteró, a contrarreloj y con toda una logística ya preparada.

Lejos de calmar las aguas, siguió su relato ante los micrófonos, donde remarcó la participación y acuerdo entre los abogados: "Hice lo que tenía que hacer. Tengo los mismos derechos que la madre. Cuando uno acuerda algo entre abogados y entre las partes, me parece una falta de respeto no cumplir con lo pactado. Ya me trajo inconvenientes. No voy a revocar nada, solo fue un pedido que hice en el juzgado y que ellos resolverán".

"Es imposible tener diálogo en estas circunstancias. Si tanto los abogados como nosotros, en el chat parental, nos ponemos de acuerdo e incluso lo dejamos por escrito, y después pasan estas cosas, es muy difícil. Porque no es la primera vez que ocurre, y va a volver a pasar. Hay que encontrar soluciones. Espero que los abogados puedan hacer su trabajo, que al menos de mi parte lo están haciendo muy bien", enfatizó en esa falta de claridad de parte de Neumann.

"Me gusta estar con mis hijas, siempre peleo por compartir tiempo con ellas. Eso es impagable. Me perdí una semana de vacaciones, y enterarme dos días antes de que no se iba a cumplir... Esperamos que la Justicia vea este caso y actúe como corresponda, porque si no, esto va a empeorar cada vez más", concluyó, destacando la importancia que tiene para él -como para todo padre- pasar tiempo con sus hijos.

Qué dice la denuncia de Fabián Cubero a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo respecto a sus hijas

Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplir una medida judicial relacionada con sus hijas y decidió llevar el caso nuevamente a la Justicia.

El 6 de agosto, en LAM (América TV), se leyó el documento que su defensa presentó contra la modelo. Allí se señalaba que Nicole no cumplió con la fecha acordada para la entrega de las niñas, quienes estaban de vacaciones. El episodio recuerda a la disputa que protagonizaron Benjamín Vicuña y la China Suárez, cuando el actor chileno solicitó que se revocara el permiso para que sus hijos viajaran con su madre a Turquía.

“Otra vez a la Justicia. El tema que parecía resuelto y los había tranquilizado volvió a encender la tensión”, comenzó leyendo Ángel de Brito en LAM (América TV). “Incidente de comunicación con los hijos. Viene a denunciar el grave y delicado incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado en autos por la señora Nicole. Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas”.

El conductor también detalló las sanciones económicas solicitadas: “Solicito que se impongan sanciones conminatorias, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional”. “Mismo escándalo que Vicuña y la China”, agregó, en referencia a un caso similar.

Además, se mencionó el cronograma que, presuntamente, había sido consensuado con anticipación: “Le correspondía al señor Fabián Cubero a partir del 23 de julio. Fue aceptado y consensuado por Nicole. Ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo. El 21 de julio, dos días antes de la fecha de entrega, la señora Nicole comunicó por WhatsApp —en el marco de la terapia de coparentalidad— que fue por error y que había pedido el regreso para el 26 de julio”. Según el documento y leyó Ángel, Cubero calificó la situación como “es una maniobra burda y maliciosa”.