La contundente opinión de Melody Luz sobre la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia: "Tienen que ir a terapia"

Pese al maltrato que dice haber recibido en su momento, Melody respondió de manera afirmativa cuando le preguntaron si le gustaría que la bebé tenga vínculo con Nannis, aunque no le vea factible: "Viéndolo como está todo, creo que no, aunque me gustaría, porque las cosas hay que hacerlas en vida. Me gustaría que tenga un abrazo de su abuela. Pero si ya empieza discriminándola por la ropa que usa, por el momento prefiero que no".

"Al principio no sabía que iba a viajar con ella. Nunca me molestó que viaje por trabajo. Cuando se enteró que viajaba con ella, fue como un 'no me lo esperaba', pero no van a estar mal todos estos días. Creo que tiene que haber un momento sincero para abrir el corazón y comunicarse", explicó sobre la participación de ambos en el ciclo de Telefe. Y sumó: " Van a hacer show, saben cómo manejarse; por eso lograron lo que lograron en los medios".

Melody Luz reveló cuánto hace que no se habla Alex y Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia y su hermano Alex fueron convocados juntos para participar en Por el Mundo, el programa de viajes conducido por Marley en Telefe, lo que los llevó a reencontrarse tras un período de distanciamiento.

Los hermanos habían tenido un fuerte enfrentamiento luego de que Charlotte y Mariana Nannis hicieran comentarios punzantes hacia Melody Luz. Alex, por su parte, defendió a su pareja tras la sorpresiva reconciliación.

En ese contexto, Nannis declaró con dureza contra la bailarina: “Yo no le hice nada. A esta pulga la vi una sola vez en mi vida que vino a mi casa, se las agarró conmigo diciendo cualquier cosa pero no contó la verdad... Si tiene que hablar, que hable, y que diga la verdad. ¿Cómo puede ser que tengo relación con todas las ex novias de Alex y me llevo súper bien y con esta piba no? Yo no soy la conflictiva. Si lo fuera, me llevaría mal con todas”.

Tras esto, Alex bloqueó a su hermana en las redes sociales y, antes de partir a China para grabar el programa, reveló cuánto tiempo hace que no habla con ella, señalando que solo la vería nuevamente en el vuelo.

“Estoy en mi mejor momento, siempre estoy bien, siempre estoy mejor, mirá ahora, viajo a China en primera, obvio”, afirmó el padre de Venezia en diálogo con Puro Show (El Trece).

Sobre el próximo encuentro con Charlotte durante el viaje, confesó con sinceridad que solicitó viajar en otro avión para evitar cruzarse: “Ella ya está arriba, recién ahora la voy a ver porque no la vi, no sé cómo va a ser el saludo. Yo pedí viajar en vuelos separados", explicó.

Alex explicó con firmeza las diferencias que mantiene con su hermana: “Desde que me peleó, desde que puso las historias contra Melody, yo decidí bloquearla, no le hablé más. No tengo relación directamente con ella, la quiero porque es mi hermana pero yo priorizo a mi mujer y mi hija”.

Cuando los periodistas le preguntaron si habría una reconciliación y quién cedería primero, Alex respondió: “No lo sé, puede ser, ella va a aflojar antes. Se peleó con Melody por boludeces, vi las historias esas y la bloqueé”. Además, aclaró que no mantiene relación con su madre: "Nada hace años".