La sentida despedida de Allegra e Indiana Cubero a su abuelo Carlos: "Te voy a..."

A quién estuvo dirigido el mensaje de Nicole Neumann en medio del duelo de Fabián Cubero por la pérdida de su padre

El 8 de agosto se confirmó la muerte de Carlos, padre de Fabián Cubero y exsuegro de Nicole Neumann, en Mar del Plata.

La noticia impactó en medio de un conflicto entre la expareja, luego de que Cubero denunciara públicamente que se había incumplido un acuerdo legal sobre la comunicación y la distribución del tiempo con sus hijas.

Tras las declaraciones del exfutbolista en los medios sobre la situación, Carlos falleció, causando un profundo dolor en la familia. En medio de este difícil momento, Nicole publicó en Instagram una historia junto a su hijo menor, Cruz Urcera, con una frase especial que parecía haber guardado desde las últimas horas, cuando Fabián habló: "Gracias, gracias, gracias. Porque él todo lo sabe, todo lo ve".