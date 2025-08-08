A24.com

La sentida despedida de Allegra e Indiana Cubero a su abuelo Carlos: "Te voy a..."

A diferencia del llamativo posteo de Nicole Neumann, Allegra e Indiana Cubero despidieron a su abuelo Carlos con mensajes llenos de amor.

8 ago 2025, 20:02
La sentida despedida de Allegra e Indiana Cubero a su abuelo Carlos: "Te voy a..."

Indiana y Allegra, hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann, despidieron a su abuelo Carlos con sentidos posteos en redes sociales.

El viernes 8 de agosto por la mañana, la noticia de la muerte de Carlos, papá del exfutbolista, sacudió a la familia. El hombre estaba internado desde hacía algunos días en Mar del Plata, su ciudad natal, luego de sufrir una descompensación. En medio del conflicto con su expareja, Fabián viajó rápidamente junto a Mica Viciconte para darle el último adiós y acompañar a su madre en este difícil momento.

Ante la imposibilidad de estar presentes físicamente, las nietas de Carlos eligieron Instagram para expresar lo que él significó en su infancia y dedicarle una emotiva despedida. Horas antes, su madre había hecho un llamativo posteo también en la red social, en medio del conflicto con el padre de las nenas y todo lo que salió a la luz

Indiana eligió compartir una foto con él, y escribió: “¡Lo que te voy a extrañar! Te amo”. Por su parte, Allegra, compartió dos imágenes en blanco y negro junto a Carlos, un corazón y la paloma de la paz.

A quién estuvo dirigido el mensaje de Nicole Neumann en medio del duelo de Fabián Cubero por la pérdida de su padre

El 8 de agosto se confirmó la muerte de Carlos, padre de Fabián Cubero y exsuegro de Nicole Neumann, en Mar del Plata.

La noticia impactó en medio de un conflicto entre la expareja, luego de que Cubero denunciara públicamente que se había incumplido un acuerdo legal sobre la comunicación y la distribución del tiempo con sus hijas.

Tras las declaraciones del exfutbolista en los medios sobre la situación, Carlos falleció, causando un profundo dolor en la familia. En medio de este difícil momento, Nicole publicó en Instagram una historia junto a su hijo menor, Cruz Urcera, con una frase especial que parecía haber guardado desde las últimas horas, cuando Fabián habló: "Gracias, gracias, gracias. Porque él todo lo sabe, todo lo ve".

