La inesperada reacción de Pampita cuando Eva Bargiela confesó que no quiere celebrar el baby shower

Aunque no está convencida, Eva admitió que probablemente lo hará por amor: “Voy a hacer, pero te juro que lo voy a hacer por él, porque si fuese por mí… como que no”.

Pampita, mamá de Bautista, Beltrán, Benicio y Ana, no dudó en aconsejarla con entusiasmo: “¡No, disfrutá todo! ¡No te pierdas nada! Además te traen un montón de cosas: pañales, cortaúñas, todas esas cosas que después te vienen bárbaro”.

Embed

Eva Bargiela reveló en Pasapalabra el nombre del bebé que tendrá con Gianluca Simeone

A tres meses de haber compartido públicamente que está esperando su primer hijo junto al joven futbolista Gianluca Simeone, Eva Bargiela volvió a ser noticia este miércoles al revelar el nombre que llevará el nuevo integrante de la familia. La confirmación llegó a través de la televisión, luego de que en mayo anunciara su embarazo con una foto de la ecografía en mano publicada en Instagram.

La modelo fue parte del ciclo de preguntas y respuestas Pasapalabra, que se emite por Telefe y es conducido por Iván de Pineda. Antes de comenzar el juego, Eva aprovechó el espacio para contar cómo se llamará el bebé que espera junto a Gianluca, uno de los hijos del exfutbolista Diego “Cholo” Simeone y Carolina Baldini.

Cabe recordar que, tras anunciar la dulce espera en mayo, poco tiempo después la pareja confirmó que se trata de un niño. En ese contexto, Eva reveló en el set del programa frente a Iván y los demás participantes que su primer hijo se llamará Faustino Simeone Bargiela. Según contó en una entrevista anterior, el bebé fue concebido en enero y la fecha estimada de parto está prevista para octubre.

"La verdad que estoy muy contenta con este presente. Siempre me imaginé siendo mamá, formando una familia y siento que encontré una persona buena con quien hacerlo", había expresado en una charla con Puro Show (El Trece), donde también confirmó que el nacimiento será en Argentina. En ese momento, ya había dado pistas sobre el nombre elegido: "Me parece que va a ser un solo nombre, va a ser simple, no va a ser exótico".

Por otro lado, durante su participación en Pasapalabra, Eva Bargiela se enfrentó en el rosco final a Kevsho y logró imponerse con apenas un error. Gracias a su desempeño, se llevó el premio de 500 mil pesos, una suma que seguramente será destinada a preparar todo lo necesario para la llegada de Faustino, desde pañales hasta la primera muda de ropa.