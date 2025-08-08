Filtran un fuerte video de Mauro Icardi y la China Suárez a los gritos frente a Rufina

“En cámara lenta se ve claramente cuando le sacude el brazo para que la nena se desprenda de ella”; “Pobre Rufi, cuando la mamá le saca el brazo se va rápido adelante”, fueron algunos de los comentarios que se observaron en la red social X al conocerse el video, según consignó Paparazzi.

Todo lo que suele ocurrir con la pareja del momento en el espectáculo suele tener repercusión de inmediato y esta vez no fue la excepción tras conocerse las imágenes del paseo del deportista y la actriz con su hija por las calles turcas.

Cabe recordar que Rufina, hija de la China y Nicolás Cabré, se quedará en Turquía y comenzará las clases en Estambul, donde ya fue anotada en una exclusiva institución educativa. En tanto, Magnolia y Amancio, hijos de la actriz con el actor chileno Benjamín Vicuña, regresan a la Argentina con la madre de Suárez.

Lo cierto es que el futbolista y la actriz siguen adelante con su vida en Turquía y con planes a futuro con instalarse allí definitivamente que incluyen mudanza a un nuevo hogar.

La furia que no cesa de Benjamín Vicuña con la China Suárez tras su escandaloso posteo: "Se la tienen jurada"

En El Observador, Marina Calabró y Guido Zaffora dieron detalles de la bronca que aún tiene Benjamín Vicuña con la China Suárez por aquel durísimo posteo donde lo llama con tono irónico "el papá del año" y hasta da a entender de supuestas adicciones del actor chileno.

"Están atento a un paso en falso de la China porque se la tienen jurada", comentó Guido Zaffora sobre la bronca que tiene el actor con su ex pareja y madre de sus hijos Magnolia y Amancio.

Por su parte, Marina Calabró agregó al respecto: “Alguien cercano a él me dijo que Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones. Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir".

El periodista sumó mayor información que trascendió desde el entorno de Benjamín Vicuña y ese escandaloso posteó que lo afectó a nivel personal.

“Está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores. Tuvo que hablar", sumó. "Se le cayeron laburos y marcas", señaló Marina. "Me contaron lo mismo", dijo su compañero y reafirmó la información de la conductora.