CONTUNDENTE

Carlos Monti desmintió a Fernanda Iglesias sobre una información íntima y sensible que dio sobre él

Carlos Monti quedó envuelto en un rumor sobre su vida personal y salió de manera contundente a desmentirlo. De qué se trata, en la nota.

7 ago 2025, 20:38
Carlos Monti desmintió a Fernanda Iglesias sobre una información íntima y sensible que dio sobre él
Carlos Monti desmintió a Fernanda Iglesias sobre una información íntima y sensible que dio sobre él

Carlos Monti desmintió a Fernanda Iglesias sobre una información íntima y sensible que dio sobre él

Carlos Monti decidió aclarar la versión que hizo circular Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece) cuando mencionó que estaría saliendo con una amiga de Silvia Liceaga, esposa fallecida en 2023.

La mujer en cuestión se llama Elizabeth, “pero le dicen Liz”, reveló la panelista del ciclo matutino. “Carlos se acercó a una amiga”, había dicho minutos antes. De este modo, Iglesias dejó en claro que “eran amigos todos” y por eso el vínculo que Carlos había llegado a tener con ella. "La conoce mucho”, expresó.

Pero nada de esto, los colegas de Pronto hablaron con el periodista y éste lo negó rotundamente, pero afirmó conocer a su amiga, como Fernanda señaló en la noticia que dio."Lo desmiento. Estoy solo. Era amiga de mi mujer", explicó.

De esta manera, dejó en claro su postura y cerró cualquier espacio para especulaciones, poniendo fin así al fuerte rumor que circulaba sobre su vida personal.

Cómo murió Silvia, la esposa de Carlos Monti

En noviembre de 2023 falleció Silvia Liceaga, esposa del reconocido periodista de espectáculos Carlos Monti, tras una larga batalla contra la leucemia, enfermedad que le fue diagnosticada en 2016.

La triste noticia fue difundida mediante un breve comunicado de APTRA, la entidad periodística a la que pertenece el histórico conductor de Rumores y una de sus hijas: "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Silvia Liceaga, esposa del querido socio y ex directivo Carlos Monti y madre de la socia Milagros Monti".

"Hace seis años, tras haberse diagnosticado leucemia, había sido intervenida con un trasplante de médula. En los últimos tiempos permaneció en internación domiciliaria”, detalló la comisión directiva, que también expresó su solidaridad con Monti y su familia, elevando una oración en memoria de Silvia.

Silvia Liceaga estuvo casada con el columnista de Desayuno Americano (América TV) desde 1981, y juntos tuvieron tres hijos: María Paz, Ignacio y Milagros. Tras ser diagnosticada con leucemia, fue sometida a un trasplante de médula. Sin embargo, en los últimos meses su estado de salud se agravó, permaneciendo en internación domiciliaria, siempre acompañada por el amor y cuidado de sus seres queridos, quienes hoy la despiden con profundo dolor.

