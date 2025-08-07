Carlos Monti desmintió a Fernanda Iglesias sobre una información íntima y sensible que dio sobre él

Cómo murió Silvia, la esposa de Carlos Monti

En noviembre de 2023 falleció Silvia Liceaga, esposa del reconocido periodista de espectáculos Carlos Monti, tras una larga batalla contra la leucemia, enfermedad que le fue diagnosticada en 2016.

La triste noticia fue difundida mediante un breve comunicado de APTRA, la entidad periodística a la que pertenece el histórico conductor de Rumores y una de sus hijas: "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Silvia Liceaga, esposa del querido socio y ex directivo Carlos Monti y madre de la socia Milagros Monti".

"Hace seis años, tras haberse diagnosticado leucemia, había sido intervenida con un trasplante de médula. En los últimos tiempos permaneció en internación domiciliaria”, detalló la comisión directiva, que también expresó su solidaridad con Monti y su familia, elevando una oración en memoria de Silvia.

Silvia Liceaga estuvo casada con el columnista de Desayuno Americano (América TV) desde 1981, y juntos tuvieron tres hijos: María Paz, Ignacio y Milagros. Tras ser diagnosticada con leucemia, fue sometida a un trasplante de médula. Sin embargo, en los últimos meses su estado de salud se agravó, permaneciendo en internación domiciliaria, siempre acompañada por el amor y cuidado de sus seres queridos, quienes hoy la despiden con profundo dolor.