Ana Paula Dutil, ex de Emanuel Ortega, habló del juicio de Julieta Prandi y confesó el gesto que tuvo la modelo

"Entiendo que va a haber una herida que va a existir toda la vida pero quisiera que la Justicia haga Justicia realmente y que a partir de ahora ella pueda empezar a escribir su nueva historia. Se lo deseo de verdad", siguió a flor de piel.

Y destacó: "El fin de semana pasado mi hija cumplió años y ella me abrió las puertas de su casa para 60 invitados con DJ. La verdad que la admiro profundamente y deseo que se haga Justicia porque la Justicia es lenta en nuestro país y así como ella hay tantas mujeres que están pasando o pasaron por lo mismo".

"Leí el libro de ella que lo compré y me interesaba saber. Somos una familia ensamblada y estamos compartiendo bastante y es muy generosa con mis hijos, le pone el alma y el cuerpo a todo absolutamente y eso lo veo. No soy su amiga, soy la madre de los hijos de su actual pareja, pero la verdad a través de mis hijos la quiero, es así", continuó.

Y comentó qué le escribió tras iniciarse el juicio contra Claudio Contardi: "Le mandé un mensaje ayer a Julieta y le dije: la Justicia va a hacer Justicia y así será".

Embed

Julieta Prandi expuso la revelación más terrible sobre lo que le decía y hacía Claudio Contardi

Julieta Prandi habló en Lape Club Social Informativo (América Tv) y detalló las graves consecucias que sufrió en medio de la total angustia por el conflicto con su ex pareja Claudio Contardi.

"Más allá de mis ataques de pánico y tener que estar en tratamiento, no poder dormir, tener como brotes y después hubo un año completo donde estuve yendo al baño once veces diarias, iba con sangre y ya era como agua. Me estaba desangrando en vida", recordó la modelo con total crudeza.

"Estaba raquítica, me daban algo proteico para ganar peso. Me hicieron todo tipo de estudios porque aparte él en ese momento me convencía que yo tenía un cáncer de estómago. Se me cayó el pelo y perdí mucho peso porque iba todo el día al baño, yo ya no estaba en este plano", agregó.

"La estocada final es que en esto de darme a entender que si esto era un cáncer de estómago que tenía que pensar en mis hijos y sería prudente dejar un testamento. En algún tiempo más allá del control necesitaba que yo siga trabajando porque gracias a eso se compraron las cosas que se compraron y se vivía cómo se vivía, era todo fruto de mi trabajo. Cuando llegamos a la casa no teníamos ni muebles, yo me hice cargo de los chicos, todo sobre mis hombros caía", comentó la modelo.

Y detalló lo que le decía y hacía su ex pareja: "'Si vos fueses un hombre no te dejo un hueso sano', me lo dijo infinidad de veces. Agarrarme del cuello, ponerme el puño en la cara también, gritarme. Es una persona que cuando grita parece que sale un demonio de su pecho, todavía no me podes gritar porque eso me paraliza", concluyó.