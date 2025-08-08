Wanda Nara mostró lo que conservó durante años de Maxi López y sorprendió a todos con la frase que le dedicó

Wanda Nara volvió a encender las redes con una de esas publicaciones que mezclan nostalgia, picardía y un toque de polémica al referirse a Maxi López con los sentimientos a flor de piel
Al parecer, durante su último viaje a Milán, la mediática se puso a ordenar y, en medio de la mudanza, dio con un verdadero tesoro para cualquier futbolista y futboleros, también: las camisetas más preciadas de su exmarido y padre de sus tres hijos.
“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza... la emoción de los chicos es inexplicable. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores”, escribió la mediática, junto a un video donde se ven remeras del Barcelona, Gremio y otros clubes donde jugó el delantero.
Pero lo que más llamó la atención fue la frase que lanzó después, y que muchos interpretaron como una muestra de buena onda hacia su ex: “Te esperan acá camisetas para tus bebés también”, dijo en referencia a Elle y al hijo en camino con Daniela Christiansson.
La calma parece haber llegado a ambos, tras los diversos conflictos que los enfrentó durante mucho tiempo, cuando la empresaria de cosméticos estaba en pareja con Mauro Icardi.
Wanda Nara habló sobre la relación que mantiene con Maxi López y cómo estuvo a su lado en uno de los momentos más complicados de su vida.
El 12 de julio, la empresaria de cosméticos abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, donde respondió sobre distintos temas relacionados con sus exparejas, incluyendo a Mauro Icardi, L-Gante y Maxi López. En relación a este último, reveló el gran apoyo que recibió cuando le diagnosticaron leucemia mieloide crónica en 2023, una enfermedad oncohematológica que afecta la médula ósea y provoca una producción excesiva de glóbulos blancos anormales.
Ante la pregunta de un usuario sobre si estaba distanciada de su ex pareja, y en medio de los rumores que circulan por la denuncia contra Icardi y la relación con el padre de sus hijos — Valentino, Benedicto y Constantino — Wanda aclaró que siempre mantuvo una buena relación con él.
“No. Él estuvo en mi peor momento cuando me enfermé, llegó primero que nadie al país para acompañarme y se quedó un mes. Eso lo valoré mucho”, expresó, destacando el apoyo incondicional y la preocupación de Maxi.
Además, Wanda contó que hace todo lo posible para que Maxi López esté presente en la vida de sus hijos, a pesar de la distancia física que los separa. “Tenemos chats con cada uno de ellos y hablamos todos los días por los chicos. A pesar de la distancia yo lo hago participar en todo. Muchos años hablé a escondidas, hoy hacemos video llamada cuando cenamos para que los chicos lo sientan en casa”, explicó en respuesta a un usuario interesado en la red social.