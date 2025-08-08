Wanda Nara mostró lo que conservó durante años de Maxi López y sorprendió a todos con la frase que le dedicó

wanda-nara-mostro-los-tesoros-que-se-quedo-de-maxi-lopez-foto-instagramwandanara-A3E5Y7NZPJDXBAPMLOC

La calma parece haber llegado a ambos, tras los diversos conflictos que los enfrentó durante mucho tiempo, cuando la empresaria de cosméticos estaba en pareja con Mauro Icardi.

Qué gesto tuvo Maxi López con Wanda Nara en el momento más difícil de su vida

Wanda Nara habló sobre la relación que mantiene con Maxi López y cómo estuvo a su lado en uno de los momentos más complicados de su vida.

El 12 de julio, la empresaria de cosméticos abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, donde respondió sobre distintos temas relacionados con sus exparejas, incluyendo a Mauro Icardi, L-Gante y Maxi López. En relación a este último, reveló el gran apoyo que recibió cuando le diagnosticaron leucemia mieloide crónica en 2023, una enfermedad oncohematológica que afecta la médula ósea y provoca una producción excesiva de glóbulos blancos anormales.

Ante la pregunta de un usuario sobre si estaba distanciada de su ex pareja, y en medio de los rumores que circulan por la denuncia contra Icardi y la relación con el padre de sus hijos — Valentino, Benedicto y Constantino — Wanda aclaró que siempre mantuvo una buena relación con él.

“No. Él estuvo en mi peor momento cuando me enfermé, llegó primero que nadie al país para acompañarme y se quedó un mes. Eso lo valoré mucho”, expresó, destacando el apoyo incondicional y la preocupación de Maxi.

Además, Wanda contó que hace todo lo posible para que Maxi López esté presente en la vida de sus hijos, a pesar de la distancia física que los separa. “Tenemos chats con cada uno de ellos y hablamos todos los días por los chicos. A pesar de la distancia yo lo hago participar en todo. Muchos años hablé a escondidas, hoy hacemos video llamada cuando cenamos para que los chicos lo sientan en casa”, explicó en respuesta a un usuario interesado en la red social.