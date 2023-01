Denuncia en la serie de Ricardo Fort: Iván Ramírez grabó todo y por alguna razón cambiaron parte de su trabajo

Durante el inicio del primero de los cuatro capítulos que integran la serie aparece Ricardo caminando y se sienta en un taburete para hacer la presentación de su serie documental. En los títulos se señala que su voz fue doblada por el humorista Patricio Muzzio.

Pero lo que más impresiona es la recreación visual en la que se ve a un Fort idéntico. Según se supo después de su estreno, la recreación de Fort se logró a partir de la técnica de deepfake y el mediático es encarnado por Iván Ramírez.

Pero el imitador, que hoy trabaja con Fátima Florez en teatro, le contó PrimiciasYa que él también grabó la voz de Ricardo casi en su totalidad y que ahora tras el estreno de la serie, se enteró que no usaron su doblaje y desconoce los motivos.

-¿Cuándo y cómo te convocaron para la serie?

Vieron que yo había interpretado a Ricardo Fort en varias oportunidades tanto en la televisión como en las redes sociales. En las reuniones que tuvieron de casting dijeron muchas veces mi nombre y ahí me llamaron. Luego fui a un encuentro con el director y el equipo de la producción, y tuve que interpretarlo con el libreto que me habían dado ellos, es decir, hacer una prueba. A los pocos días me llamaron nuevamente para confirmarme que había quedado para interpretar a Ricardo Fort en la serie. La verdad fue una alegría increíble. Siempre tuve una comunicación especial con El comandante cada vez que lo imitaba sentía que estaba él presente. Y que me haya llegado la confirmación de participar en su serie, fue un mimo al alma.

-¿Cómo fue la grabación? ¿Además de lo corporal, también hiciste el doblaje con su voz?

Durante la grabación interpreté tanto corporalmente es decir, imitando sus movimientos, gestos, su forma de pararse, siendo muy impactante para mí que usando su ropa, parecía hecha para mí porque calzaba justo. Así también su voz, la cual trabajé mucho más para sacarle su voz cotidiana, es decir, la que no usaba en sus típicas frases. Fue un trabajo bastante preciso y me llevó mucho tiempo. Me sorprendió al ver el capitulo que en varias frases dije 'Che esa no es mi voz, la que había grabado y la manera, porque no coincidía el gesto con el tono...' Y vi que habían puesto en algunas parte un doblaje de otra persona (Patricio Muzzio), pero bueno... Es muy raro por que a mí nunca me dijeron nada, no entiendo bien el motivo por el cual hicieron eso. Igual, todo sea para mejor. El resultado final resultó fascinante.

-¿Qué significa para vos hacer el personaje de Ricardo Fort?

Una felicidad enorme. Amo a Fort, es emocionante estar en su piel y poder ser parte de un proyecto tan importante como este. Siempre tuve una conexión muy grande con él, es muy loco eso. Tengo cuadros de él, vasos, estampitas, remeras que me han regalado muchas marcas por haber representado durante muchos años a Ricardo. Le tengo un gran aprecio ya que gracias a él me hice conocido en la televisión, fue un personaje que hice junto a Guido Kazcka en su programa hace unos años atrás.

-Por otro lado, ¿cómo estás viviendo esta temporada en Carlos Paz junto a Fátima Florez?

Estamos haciendo temporada junto a Fatima Florez y El Mudo Esperanza, Fátima es Mundial en el teatro Holiday, de martes a domingo con doble función todos los días. La gente está respondiendo de una manera increíble, me toca interpretar un personaje que nunca hice, Elvis Presley, luego hago mi rutina con diferentes personajes a cara lavada, como por ejemplo Lizy Tagliani, Darío Barassi, y hasta revivimos el Mundial porque recreamos uno de los momentos mas importantes que es el gol de Julián Alvarez y la gente siente que está realmente en la cancha, es tremendo. Y ni te cuento lo que sucede con la imitación de Messi, el público explota. Luego me toca interpretar a Alberto Fernández en un sketch parodia de Gran Hermano, llamado "Gran Hermana" donde también entra Cristina, de la mano de Fátima. Estoy feliz porque todo ese trabajo hizo que me nominen a los premios Carlos 2023 como Mejor Atracción en Espectáculo. ¿Qué mas puedo pedir? Estoy arrancando un año con muchas alegrías y lleno de expectativas para todo lo que se viene.