Denuncia millonaria: Infama expuso otro duro caso contra Nicolás Payarola

La periodista quiso saber si Payarola mencionaba a famosos en sus propuestas. Burgos respondió: "No solo los mencionó, sino que los usaba diciendo: 'Después le digo a Wanda que suba y te etiquete, después le digo a L-Gante que te promocione el centro de Nordelta', que yo lo estaba por abrir. Y eso iba sin cargo".

Respecto al fideicomiso, detalló: "Ese supuesto fideicomiso dice que yo voy a recibir 1000 dólares por mes hasta el 15 de febrero de 2025 y que si yo el 15 de febrero de 2026 no quiero continuar con el proyecto se me vuelve lo invertido más el 48 por ciento. Todo eso acá se ha firmado por él y por un escribano. Entonces, uno piensa que es real".

La inversión, según contó, fue millonaria: "106 mil se lo dimos en efectivo en su oficina y el resto lo pasó a buscar acá un amigo de confianza de él. Fueron en total 200 mil dólares".

La doctora también reveló: "Nosotros ya habíamos hablado con Rubinovitch, que es otro abogado, él me dio el contacto la esposa de Montiel. Me pasó el contacto y me dijo: 'Te hizo lo mismo que nosotros'. Yo fui a a la oficina de él y me dijo: 'Mirá, Cintia, esto es así de simple. Yo lo puedo mandar para que vaya preso, pero no te va a devolver la plata'. Me dijo: 'Esto no existe, hay una oficina donde se supone que está el emprendimiento'".

Por último, Burgos relató la desesperación del abogado: "Me firmó todos estos cheques sin fondo, 17 cheques por 30 millones cada uno, todos sin fondos. Lloraba, me decía que por favor que le tengamos paciencia, que todas sus cuentas estaban embargadas, que ya se iba a esclarecer".

Qué dijo Maxi El Brother sobre Payarola en medio del escándalo con L-Gante

Tras la ruptura laboral entre L-Gante y Maxi El Brother, motivada por diferencias económicas, el exmánager del cantante reapareció públicamente en Intrusos (América TV). Allí dio su versión de los hechos y lanzó duras acusaciones contra el abogado Nicolás Payarola, a quien señaló como responsable de la separación profesional.

En el inicio de la entrevista, relató cómo fue el último contacto con el artista. “No hablo con Elian desde hace dos meses, pero sí la última vez que yo mandé un mensaje al programa de Moria que comentó Gustavo Méndez, él me habló y quedamos en reunirnos. Estoy esperando reunirme porque hasta ahora no hay nada, solo una carta documento que me mandó él pidiendo una rendición de cuentas, yo se la contesté y después vino todo el lío con Payarola”, explicó.

El exrepresentante no dudó en señalar al letrado como el verdadero motor de la crisis. “Yo sabía que todo esto lo estaba armando Nicolás para quedarse con el contrato de Elian y poder hacer todo lo que salió a la luz ahora”, disparó, dejando en claro que sospecha de una maniobra calculada.

En ese momento, Adrián Pallares lo enfrentó con una pregunta directa: "¿Vos te quedaste con una plata que es de Elian? Porque eso es lo que él reclama". La respuesta fue tajante: "No, yo no me quedé con ningún dinero. Todo el dinero se se rindió, siempre se rendía después de cada gira, de cada show o cuando se cobraba algún sponsor, siempre se rindió ese dinero".

La charla se tensó aún más cuando Paula Varela intervino con otra consulta: "¿Pero por qué él dice que perdió la casa de su hija? Que no tiene nada a nombre de él". Frente a esto, el exmánager aclaró: "Cosas de él a nombre mío no hay nada, sí creo que hay un auto que estamos haciendo la transferencia con su hermano, con Yamil, que creo que se lo regaló a él".

Luego, amplió su explicación sobre la vivienda que generó polémica. “Lo de la casa es una inversión que yo estaba haciendo, queda al lado de la mía, yo tenía dos lotes hace un tiempo, después pensé a construir, hice esos planes de llave en mano que te dan a pagar en cuotas. Yo lo tomé como una inversión para no gastarme la plata en otra cosa. Y cuando Elian la vio, le dije: 'Si te gusta la casa, sé que es en Canning, no es en Rodríguez, donde a vos te gustaría vivir'. Y me dice: 'Sí, me gusta, lo hablamos'. Yo le dije: 'Dale, si te la querés quedar, me la vas pagando como puedas, vamos a estar trabajando juntos y la casa está al lado de la mía, a una calle'. Fue una promesa mía de una charla de nosotros. Le dije: 'Cuando la termine de hacer, la termine de pagar, te la doy, te venís acá, estamos juntos más cerca y me la pagás como podés'. Lo que le di fue una facilidad. Él nunca me dio dinero”, detalló.

Con estas declaraciones, el exrepresentante intentó limpiar su nombre y remarcar que, según su versión, las tensiones con L-Gante no se originaron en cuestiones económicas sino en las maniobras de Nicolás Payarola, a quien responsabiliza por el quiebre definitivo.