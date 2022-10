Desesperado llanto de Daniela por culpa de Alfa en Gran Hermano 2022

Thiago consuela a Daniela GH 2022.jpg Thiago consoló a Daniela tras el ataque de llanto por el comentario de Alfa en la casa de Gran Hermano 2022.

Pero como el comentario le cayó pésimo, atónita, Daniela atinó a irse a su cuarto donde otros hermanitos la escucharon en su desahogo desconsolado. “Fue un comentario que me re dolió. Estaba afuera y se escuchaba ruido en la parte de la pileta y estaba Walter y empezó a decir ‘son terroristas, cuidado Daniela que te pueden ahogar en la pileta’. Y yo le contesté que no se jode con eso. Y yo pasé por una situación re fea y me hizo sentir mal”, alcanzó a decir llorando.

Como era de esperarse, no fue otro que Thiago -con quien tiene una química más que especial- quien trató de calmarla abrazándola y acariciándola.

Al rato, pudo verse a Alfa tratando de aclarar el asunto con la chica de La Reja. “Daniela, yo no quise agredir a nadie. Fue una broma que hice porque nunca escuchamos ruidos ahí atrás. Y dije ‘ahora viene un grupo y van a tirar a Daniela al agua’”, argumentó el más jugador más polémico de Gran Hermano 2022.

Alfa y Daniela.jpg Walter Alfa Santiago intentó aclarar sus dichos frente a Daniela, en la segunda semana de Gran Hermano 2022.

Pero Celis, todavía angustiada, le reprochó “Dijiste ‘Daniela va a quedar ahogada en el agua y la van a secuestrar. A mí me dolió porque me pasó algo parecido”, a lo que Walter reaccionó defendiéndose: “Que no sea un teléfono descompuesto, ‘ahogada’ no dije. Tampoco hablé de ‘secuestrar’”.

Embed

¿El primer romance en Gran Hermano 2022? Thiago y unas indirectas que calientan la casa

A dos días del inicio de Gran Hermano 2022, Thiago Medina y Daniela Celis empiezan a jugar al límite de las indirectas. Thiago es el chico más joven de la casa y Daniela despliega seducción en todo momento.

Así, se dio una conversación con ciertas indirectas que dan la pauta de que algo puede gestarse entre ambos participantes de Gran Hermano 2022.

thiago-gran-hermano.jpg

La situación se gestó en la zona de los baños donde Daniela comenzó a ayudar a Thiago a ponerse una crema en el pelo. "Te lo estoy levantando", le dijo Daniela con cierta ironía, y agregó con una frase que provocó su risa: "¿Así está bien? O te gusta abajo...".

Cabe mencionar que Thiago no captó la indirecta y siguió ayudándola a limpiar todo el baño. Recordemos que Thiago tiene 19 años y es cartonero.