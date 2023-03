Desgarradora despedida de Mica Viciconte a Bárbara Oliver, la nuera de Ramón Díaz: "¿Por qué te fuiste así?"

"Nos conocíamos de Mar del hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la resi, vivimos tantos pero tantos momentos juntas, salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora,risas , llantos y más y hoy me cuesta creer que no estés", comenzó la modelo su posteo en Instagram.

mica viciconte diaz.jpg

"Por qué te fuiste así, tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir. Porque la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto, una mujer alegre, compañera, laburadora, una madre increíble y una familia hermosa", siguió conmovida.

Y explicó: "No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo. Milo va a estar rodeado de mucho amor y contenido por todos los que lo quieren".

"Amiga donde sea que estés ,te voy a extrañar muchísimo y recordar siempre y Luca va a saber lo hermosa persona y excelente amiga que éramos. #BarbyTeVoyAExtrañar", comentó con mucho dolor Mica Viciconte, con varias fotos junto a su gran amiga.

Y sobre el final, aclaró: "No suelo hacer este tipo de publicaciones pero de alguna manera quiero que sepan que tenía una amiga INCREIBLE Y despedirte como te lo mereces".

mica viciconte diaz 4.jpg

mica viciconte diaz 2.jpg

mica viciconte diaz 1.jpg

Cómo ocurrió el fatal accidente de MIchael, el hijo de Ramón Díaz

El hijo del entrenador Ramón Díaz, Michael Díaz, viajaba por la Ruta 5 junto con su esposa e hijo cuando protagonizó un accidente de frente contra otro vehículo en medio de una lluvia torrencial. La esposa del ex jugador como el conductor del otro auto murieron en el acto.

Díaz fue hospitalizado junto a su hijo Milo en el Hospital Julio de Vedia, de la localidad de 9 de Julio. Además de su esposa, Bárbara Oliver, la otra víctima fatal fue el conductor de la Kangoo, un hombre de 65 años, de apellido Flaque (ex bombero voluntario) que viajaba desde la localidad de 25 de Mayo a 9 de Julio. Había quedado atrapado dentro del habitáculo deformado por el choque.