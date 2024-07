Destrozaron la estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás: "Ya no se puede recuperar"

Embed

“Noticia de último momento, ahí está la estatua, que tantos disgustos le ha dado a Mirtha, que no le gusta, que la sacaron, que la pusieron, que le hicieron con los dientes raros, el pelo, ha sido vandalizada y ahí podemos ver la imagen de cómo quedó”, anunció Adrián Pallares.

"Yo me arriesgaría a decir que Mirta la mandó a vandalizar para que la saquen”, comentó Rodrigo Lussich. "O algún fanático de Mirtha. Vino mal parida la estatua, la destruyeron”, acotó Paula Varela. "Yo me animaría a titular ‘Destruyeron la estatua de Mirtha’”, retomó Lussich. “Eso ya no se puede recuperar”, remató Nancy Duré.

Los medios locales informaron que la estatua fue retirada del lugar y llevaba a un centro de herrería, donde intentarán reparar los daños.

La tajante opinión de Marcela Tinayre sobre la estatua de Mirtha Legrand: "¿Qué es ese monstruo?"

El artista cordobés Daniel Melero fue convocado para hacer la estatua de la diva Mirtha Legrand, de 96 años, y presentarla en la ciudad santafesina de Villa Cañás, lugar donde nació la popular animadora.

Lo cierto es que tras su presentación en público, la obra generó mucho debate y críticas en las redes por la figura representada en la obra, cuyos rasgos poco tienen que ver con la diva.

Lo cierto es que Marcela Tinayre opinó de la estatua en homenaje a su madre Mirtha Legrand y fue categórica desde el ciclo Polémica en el bar, América Tv.

"¿Qué es ese mounstruo que han hecho? Contame, estamos impresionados, yo por lo menos como hija. ¿Qué es esa estatua?", le consultó Marcela al aire a Mirtha en la noche del lunes.

"No me gustó, me veo rarísima. Realmente no me favorece para nada", reconoció Chiquita. "¿Cómo te va a gustar eso? Demasiado diplomática estuviste. Los dientes... ¡Es horrible mamá! Me niego a que esa seas vos", lanzó Marcela Tinrayre indignada.

"Hay dos estatuas, una de bronca y otra de híper realismo. Yo me quedé impresionada cuando vi. Dije: ¿Quién es esa?, cuestionó categórica Tinrayre.