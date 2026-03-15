La reacción de Mirtha Legrand a las escenas íntimas de Verónica Llinás y la China Suárez en En el Barro
En su programa, Mirtha Legrand se sorprendió al saber detalles de las escenas íntimas de Verónica Llinás y la China Suárez en la serie En el Barro. El video.
15 mar 2026, 08:00
La reacción de Mirtha Legrand a las escenas íntimas de Verónica Llinás y la China Suárez en En el Barro
Este sábado, Mirtha Legrand protagonizó un momento inesperado en La Noche de Mirtha (El Trece) cuando Verónica Llinás contó detalles de las escenas más intensas que grabó junto a la China Suárez en En el Barro, la serie que funciona como secuela del éxito El Marginal.
Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a la actriz por su look en la ficción. “¿Tuviste el pelo negro alguna vez?”, quiso saber la diva. Llinás respondió: “No, siempre fui rubia. Me teñí de negro para hacer En el Barro”.
Curiosa por el proyecto, Mirtha siguió indagando: “No la vi todavía, me dijeron que estás estupenda. ¿Está la China Suárez ahí?”. Luego, sin ocultar su admiración, agregó: “¡Qué bonita la China Suárez!”.
Fue entonces cuando Llinás sorprendió al contar el tipo de vínculo que tienen sus personajes dentro de la historia. “Claro, es hermosa. Yo era la pareja de la China. Era como la capanga de la cárcel, la líder, y la tenía a ella como mi esclava sexual”, explicó.
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Impactada por la revelación, La Chiqui reaccionó de inmediato: “¡Qué fuerte!”. La actriz reconoció que se trata de un personaje muy duro dentro de la trama. “Muy fuerte. El personaje es realmente monstruoso”, admitió.
Sin embargo, también destacó la buena recepción que tuvo su trabajo entre los espectadores. “Me han dado una alegría hermosa. Hay gente que me decía: ‘Yo te amo, pero te odié’”, contó entre risas.
Sobre el final, Llinás confesó que al principio sintió temor de exponerse de esa manera en la pantalla. “No esperaba para nada esa reacción porque yo tenía mucho miedo de hacer eso, de ponerme de esa manera, con toda mi fealdad al aire. Pero por suerte me dio grandes satisfacciones”, concluyó.