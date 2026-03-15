La reacción de Mirtha Legrand a las escenas íntimas de Verónica Llinás y la China Suárez en En el Barro

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Impactada por la revelación, La Chiqui reaccionó de inmediato: “¡Qué fuerte!”. La actriz reconoció que se trata de un personaje muy duro dentro de la trama. “Muy fuerte. El personaje es realmente monstruoso”, admitió.

Sin embargo, también destacó la buena recepción que tuvo su trabajo entre los espectadores. “Me han dado una alegría hermosa. Hay gente que me decía: ‘Yo te amo, pero te odié’”, contó entre risas.

Sobre el final, Llinás confesó que al principio sintió temor de exponerse de esa manera en la pantalla. “No esperaba para nada esa reacción porque yo tenía mucho miedo de hacer eso, de ponerme de esa manera, con toda mi fealdad al aire. Pero por suerte me dio grandes satisfacciones”, concluyó.

China Suárez