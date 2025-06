Devi contó el motivo por el cual se fue enojado de Gran Hermano tras ser eliminado

Embed

Por qué Devi se fue enojado de Gran Hermano tras su pelea con Selva y Eugenia

Y sobre por qué se fue enojado de la casa, una vez más Juan Pablo De Vigili apeló a su extrema honestidad. "Me enojé un poco por cómo se dio la situación. Uno se enoja cuando hay un vínculo sincero, y ni una palmadita al final es como que 'che, bueno listo'. Pensé que en algún momento se pueden dejar esas cosas de lado", señaló.

Fue allí que contó: "A Selva en un momento le digo 'éxitos' en el versus y no me quería ni responder. Y después al final dije 'bueno, no me van a saludar... no saludo', por eso vuelvo a saludarlas porque si me quieren saludar, sí. Como que ellas plantearon el último día esa pelea. Y yo no me quería sin decir las cosas que pienso. Sentí que me estaban llevando puesto emocionalmente y no me quería ir atragantado. Pensé que no me iba a ir igualmente".

Asimismo, en otro tramo de la charla en el programa de Ángel de Brito, Juan Pablo De Vigili remarcó su forma de actuar cuando le consultaron si, a pesar del enojo, se fue tranquilo: "Nunca me gustó la tensión. He hablado con Gran Hermano muchas veces, porque no sabía cómo sostener la situación muchas veces y quedaba envuelto en algo que no me representaba y que no me sentía cómodo".

Devi en LAM.jpg

Asimismo, el arquitecto correntino reveló que precisamente por ese tipo de discusiones en las que quedaba en el medio no dudó en recurrir "varias veces" a los psicólogos del reality porque no quería sentirse como "mal amigo" pero sí sentía que lo estaba afectando a él.

Muy a lo Devi, Juan Pablo también confesó que vio muy poco de la edición anterior de Gran Hermano, en el que Furia fue la absoluta protagonista con sus furibundas peleas, si bien admitió que sabía que esta clase de situaciones podían llegar a generarse dentro de la casa.

"Lo que no entendí es por qué se enojaron tanto el último día", planteó el exhermanito en clara referencia a sus compañeras del gurpo Los hongos, quienes se unieron contra él en pos de llegar a la final.

Por último, sobre si considera que su juego fue tibio, Devi lo negó rotundamente. "Para nada. Siempre marqué mi postura y en momentos muy complicados del juego dije 'muero en la mía', total si estoy con un pie afuera no importa. Siempre fue lo mismo: no me quiero reprochar nada si salgo. En un momento me dijeron tibio porque no estaba ni del lado de Ulises ni de Tato. No estoy de acuerdo ni con Ulises ni con Tato Por qué tengo que elegir", concluyó terminante.