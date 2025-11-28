Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, presenta su primer videoclip "Una Mágica Navidad"

“Una Mágica Navidad” se presentará en una serie limitada de solo 12 funciones, convirtiéndose en una de las propuestas más esperadas del año.
Protagonizada por Albana Fuentes y Patricio Arellano —quien interpreta a un entrañable Papá Noel—, la obra invita a grandes y chicos a vivir una experiencia única, colmada de música, emoción, fantasía y el espíritu navideño que caracteriza a las producciones de Flavio Mendoza.
Como cada Navidad, quiero compartir con ustedes algo que me llena el alma... Un nuevo videoclip de mi hijo, Dionisio Mendoza, cantando "En algún lugar de mi memoria". No puedo explicar la emoción que siento al verlo crecer, no solo como artista, sino como la personita hermosa y sensible que es.
