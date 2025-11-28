A24.com

Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, presenta su primer videoclip "Una Mágica Navidad"

Además, recientemente fue convocado para un casting de Disney en México, una oportunidad que podría abrirle nuevas puertas en su camino artístico.

28 nov 2025, 07:00
Dionisio Mendoza
Dionisio Mendoza

Dionisio Mendoza, hijo del reconocido creador, productor y director artístico Flavio Mendoza, presenta el videoclip oficial de “Una Mágica Navidad”, la canción principal del espectáculo homónimo que tendrá su función de prensa el miércoles 10 de diciembre en el Teatro Ópera, con citación a las 19:15 y dress code blanco y rojo.

El videoclip fue filmado en Alparamis, el histórico y emblemático espacio navideño argentino, donde la magia, las luces y el encanto festivo se integraron a la perfección con la estética del proyecto. Sus escenografías tradicionales y su ambientación, reconocidas desde hace décadas en el país, brindaron el marco ideal para este lanzamiento tan esperado.

El estreno se realizará el jueves 27 de noviembre en todas las plataformas digitales. En esta versión especial, Dionisio interpreta la canción en español e inglés, demostrando soltura, carisma y una madurez escénica sorprendente para su edad.

El motivo de esta versión bilingüe responde a una noticia significativa: Dionisio participó de un casting para Disney y quedó seleccionado. En caso de aceptar, Flavio y su hijo deberían radicarse en México, decisión que el coreógrafo y productor está evaluando con cuidado. Mientras tanto, Dionisio vive este presente artístico con entusiasmo, disfrute y total naturalidad.

“Una Mágica Navidad” se presentará en una serie limitada de solo 12 funciones, convirtiéndose en una de las propuestas más esperadas del año.

Protagonizada por Albana Fuentes y Patricio Arellano —quien interpreta a un entrañable Papá Noel—, la obra invita a grandes y chicos a vivir una experiencia única, colmada de música, emoción, fantasía y el espíritu navideño que caracteriza a las producciones de Flavio Mendoza.

Embed - Circo Del Anima on Instagram: "Como cada Navidad, quiero compartir con ustedes algo que me llena el alma... Un nuevo videoclip de mi hijo, Dionisio Mendoza, cantando “En algún lugar de mi memoria”. No puedo explicar la emoción que siento al verlo crecer, no solo como artista, sino como la personita hermosa y sensible que es. Cada nota que canta, cada gesto, cada paso, me recuerdan lo bendecido que soy de ser su papá. Gracias @alparamis_ por abrirnos las puertas de un lugar tan mágico. A @fede.vilas por ponerle música a este sueño con tanta dedicación. A @joynixmedia por capturar este momento tan especial. A @louismedina_ por la sensibilidad en la edición. Al increible vestuario de @verodelacanal y @artetango1974 ♥ Y a @adrianaomendoza por acompañarlo como coach con tanto amor. Gracias a todos por ayudarnos a hacer de esta Navidad, una vez más, un recuerdo inolvidable. Con todo mi corazón, Flavio."
View this post on Instagram

     

 

