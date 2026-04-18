Expulsaron a Coti Romero de la Cárcel de los Gemelos por agarrase a las trompadas: el video

Poco después, ya fuera del programa, la propia ex participante se expresó a través de sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y dar su versión de los hechos. "Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada", escribió en una historia de Instagram, reafirmando su postura tras el episodio.

IG Coti ROmero confirma expulsión de la Cárcel de los Gemelos

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las repercusiones no tardaron en aparecer. En los comentarios de las publicaciones, numerosos usuarios reaccionaron al violento episodio, e incluso algunos lo celebraron. Entre los mensajes, varios sostenían que la joven “se sacó la bronca” y que eligió el momento indicado para hacerlo y abandonar el programa, ya que todo ocurrió el mismo día de su cumpleaños.

En tanto, pasadas unas horas tras su salida del convulsionado reality show, Coti Romero llevó tranquilidad a su fandom haciendo saber que a pesar de todo la experiencia resultó positiva.

"Gracias, infinitas gracias a todos por sus mensajes hermosos, los amo hasta el infinito, fue una experiencia completamente nueva y me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer y me llevo gente muy hermosa. A pesar de todo fue muy bueno. y poder levantar nuestra bandera fue lo mejor", aseguró Coti desde una nueva historia virtual.

"Gracias a los gemelos por la increíble oportunidad. Una semanita distinta, desempolvado a la cuchillera y volvemos a la normalidad. Gracias a mi gente, y a los que me bancaron de corazón (a los que no, también, todo sirve)", concluyó como si nada violento hubiera pasado.

IG Coti Romero tras expulsión Cárcel de los Gemelos

Cómo fue la otra violenta pelea de Coti Romero en el reality español

Apenas unos días atrás, a tan solo cuatro días de su ingreso a La Cárcel de los Famosos, Coti Romero no tardó en convertirse en una de las figuras más explosivas del reality español. Recién instalada en la competencia, la correntina ya había dado que hablar por un primer enfrentamiento de alto voltaje con La Falete, que terminó de la peor manera tras el recordado episodio de las gaseosas.

Lo que comenzó como una tensión latente desde el minuto cero finalmente terminó por desbordarse sin filtro alguno. En esta oportunidad, la influencer y el reconocido cantante español quedaron envueltos en una escena caótica que frenó por completo el desarrollo normal del programa. Según se pudo ver en las imágenes que circularon, todo arrancó con una discusión subida de tono que escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

Embed

En medio del escándalo, ninguno de los dos dio señales de querer bajar la intensidad. Por el contrario, el cruce fue ganando temperatura segundo a segundo, con gritos cada vez más fuertes y una actitud desafiante de ambas partes. Fue entonces cuando, en pleno momento crítico, la transmisión decidió apartarse de la escena principal y enfocarse en otro sector de la casa, evitando mostrar en detalle lo que estaba ocurriendo.

Quien sí expuso lo sucedido fue Pepe Ochoa, que difundió el material en sus redes sociales y acompañó el video con una frase contundente: "Piñas entre Coti y La Falete". El posteo no tardó en viralizarse y generó un fuerte impacto entre los seguidores del ciclo, que no esperaban un episodio de semejante magnitud a tan pocos días del arranque.

En paralelo, dentro del mismo formato también se encuentra participando Furia Scaglione, quien desde el inicio sorprendió al público al acercarse a su compatriota y excompañera de Gran Hermano. Ambas dejaron entrever una alianza inesperada que rápidamente comenzó a tomar forma dentro del juego, sumando un nuevo condimento a una convivencia que se mostró cargada de tensión, hasta tal punto que finalmente esta madrugada la correntina explotó y terminó fuera del controvertido juego televisivo.