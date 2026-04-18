Expulsaron a Coti Romero de la Cárcel de los Gemelos por agarrase a las trompadas: el video
La ex Gran Hermano Coti Romero se enojó con una compañera del reality show español, quedó registrado y todo terminó en escándalo, motivo por el cual fue desvinculada por decisión de la producción.
18 abr 2026, 15:37
Expulsaron a Coti Romero de la Cárcel de los Gemelos por agarrase a las trompadas: el video
La estadía de Coti Romero en Cárcel de Gemelos 6 llegó a su fin de manera abrupta y en medio de un escándalo que escaló sin freno. La correntina terminó expulsada del reality español tras protagonizar un fuerte cruce con La Palace, otra de las concursantes, en una semana marcada por múltiples conflictos, incluyendo discusiones con varios participantes y un tenso episodio con Falete. Lejos de mostrarse arrepentida, la joven dejó en claro su postura en redes sociales: “No me arrepiento de nada”, expresó, confirmando así su salida.
El punto más crítico se vivió durante la madrugada del sábado, cuando la tensión acumulada explotó por completo. Todo se desató a partir de un enfrentamiento directo con La Palace que terminó en agresión física. En las imágenes que circularon, se puede ver a Coti Romero discutiendo con un grupo de tres mujeres, aunque la situación terminó focalizándose en una de ellas, con quien pasó del cruce verbal al contacto físico.
En medio del caos, la participante lanzó durísimas frases contra sus compañeros:“Son todos unos putos alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá. Esto ya no es un reality, es una mierda”, gritó, visiblemente fuera de control. La transmisión oficial se interrumpió justo cuando comenzaban a percibirse los primeros golpes mientras Juliana' Furia' Scaglione intentaba defenderla, dejando a la audiencia sin ver el desenlace completo del episodio.
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Minutos más tarde, al retomarse la emisión, la producción del ciclo utilizó su cuenta oficial en X para informar la decisión tomada: la expulsión inmediata de Coti Romero. La medida fue contundente y no dejó margen para especulaciones, dada la gravedad de lo ocurrido dentro de la casa.
Poco después, ya fuera del programa, la propia ex participante se expresó a través de sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y dar su versión de los hechos. "Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada", escribió en una historia de Instagram, reafirmando su postura tras el episodio.
Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las repercusiones no tardaron en aparecer. En los comentarios de las publicaciones, numerosos usuarios reaccionaron al violento episodio, e incluso algunos lo celebraron. Entre los mensajes, varios sostenían que la joven “se sacó la bronca” y que eligió el momento indicado para hacerlo y abandonar el programa, ya que todo ocurrió el mismo día de su cumpleaños.
En tanto, pasadas unas horas tras su salida del convulsionado reality show, Coti Romero llevó tranquilidad a su fandom haciendo saber que a pesar de todo la experiencia resultó positiva.
"Gracias, infinitas gracias a todos por sus mensajes hermosos, los amo hasta el infinito, fue una experiencia completamente nueva y me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer y me llevo gente muy hermosa. A pesar de todo fue muy bueno. y poder levantar nuestra bandera fue lo mejor", aseguró Coti desde una nueva historia virtual.
"Gracias a los gemelos por la increíble oportunidad. Una semanita distinta, desempolvado a la cuchillera y volvemos a la normalidad. Gracias a mi gente, y a los que me bancaron de corazón (a los que no, también, todo sirve)", concluyó como si nada violento hubiera pasado.
Cómo fue la otra violenta pelea de Coti Romero en el reality español
Apenas unos días atrás, a tan solo cuatro días de su ingreso a La Cárcel de los Famosos, Coti Romero no tardó en convertirse en una de las figuras más explosivas del reality español. Recién instalada en la competencia, la correntina ya había dado que hablar por un primer enfrentamiento de alto voltaje con La Falete, que terminó de la peor manera tras el recordado episodio de las gaseosas.
Lo que comenzó como una tensión latente desde el minuto cero finalmente terminó por desbordarse sin filtro alguno. En esta oportunidad, la influencer y el reconocido cantante español quedaron envueltos en una escena caótica que frenó por completo el desarrollo normal del programa. Según se pudo ver en las imágenes que circularon, todo arrancó con una discusión subida de tono que escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico.
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En medio del escándalo, ninguno de los dos dio señales de querer bajar la intensidad. Por el contrario, el cruce fue ganando temperatura segundo a segundo, con gritos cada vez más fuertes y una actitud desafiante de ambas partes. Fue entonces cuando, en pleno momento crítico, la transmisión decidió apartarse de la escena principal y enfocarse en otro sector de la casa, evitando mostrar en detalle lo que estaba ocurriendo.
Quien sí expuso lo sucedido fue Pepe Ochoa, que difundió el material en sus redes sociales y acompañó el video con una frase contundente: "Piñas entre Coti y La Falete". El posteo no tardó en viralizarse y generó un fuerte impacto entre los seguidores del ciclo, que no esperaban un episodio de semejante magnitud a tan pocos días del arranque.
En paralelo, dentro del mismo formato también se encuentra participando Furia Scaglione, quien desde el inicio sorprendió al público al acercarse a su compatriota y excompañera de Gran Hermano. Ambas dejaron entrever una alianza inesperada que rápidamente comenzó a tomar forma dentro del juego, sumando un nuevo condimento a una convivencia que se mostró cargada de tensión, hasta tal punto que finalmente esta madrugada la correntina explotó y terminó fuera del controvertido juego televisivo.