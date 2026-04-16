Sol Pérez confesó los duros problemas con su marido tras la maternidad: "El sexo es casi..."

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“Cuando Marco duerme la siesta, Guido está trabajando. Generalmente, Guido se queda un rato más en casa a la mañana y yo voy a trabajar. ¿Mañanero? Imposible. No, vamos buscando horarios cuando Marco ya está dormido a la noche”, admitió.

Asimismo, continuando con este tema de su intimidad con Mazzoni -que le ocurre a todas las parejas, por cierto-, la analista de Gran Hermano Generación Dorada agregó: “Gui, le digo, no todos los viernes, pero un viernes al mes, por lo menos, tenemos que tener un plan para nosotros. Es como que vas perdiendo eso de la pareja, de ir a cenar…”.

“Tenemos cero de noviazgo. Es como todo: Marco, Marco, Marco, todo Marco. Te vas durmiendo porque le das de comer, lo bañás, le ponés el pijamita, toma la memi, lo hacés dormir…”, concluyó entonces Sol haciendo saber que hoy por hoy la prioridad familiar está en la crianza y el disfrute de su rol de padres si bien el objetivo en lo inmediato no es otro que recuperar la intimidad matrimonial.

Sol Pérez, Guido Mazzoni y Marco - cumple 1 año

Cuál es la feroz interna entre Sol Pérez y Mariana Brey en el panel de Gran Hermano Generación Dorada

El panel de Gran Hermano (Telefe) quedó nuevamente en el centro de la escena, aunque en esta oportunidad no por los clásicos cruces sobre tácticas dentro de la casa, sino por una interna más sutil que gira en torno al estilo y la exposición frente a las cámaras.

Quien encendió la mecha fue Rodrigo Lussich, que en pleno aire de Intrusos dejó entrever qué se esconde detrás de este clima tirante. "Es por los looks", lanzó el conductor, dejando en claro que la cuestión estética es el verdadero foco del conflicto. Según detallaron en el ciclo de América TV, todo se habría originado a partir de un video que Mariana Brey publicó en Instagram, donde replicaba la forma en la que Sol Pérez suele mostrar sus outfits.

Lejos de ignorar la situación, la reacción no tardó en llegar. Con una cuota de ironía, Sol Pérez recogió el guante y apareció luciendo una remera con una frase inolvidable de Esperando la carroza: "Yo hago ravioles, ella hace ravioles". El gesto no pasó desapercibido y alimentó aún más las especulaciones.

En medio del revuelo, Daniel Ambrosino aportó su mirada al analizar uno de los videos en cuestión. “Si te ponés analizar más allá del detalle del vestido, la postura y la posición es igual, chicos”, remarcó al comparar el contenido compartido por Brey con el estilo de su compañera.

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Pero fue nuevamente Lussich quien profundizó sobre el trasfondo de este cruce silencioso, describiendo una competencia que va más allá de lo superficial. “Es una guerra silenciosa por estilo, por look, por la manera de mostrarlo, por actitudes muy parecidas y la que empezó a hacer este tipo de producciones en sus redes de su participación en Gran Hermano fue Sol Pérez, y Mariana, que es otra bomba, bueno... hace la suya”, explicó.

Por su parte, Adrián Pallares relativizó el conflicto y lo ubicó dentro de una dinámica habitual en este tipo de equipos. “No sería la primera vez que dos mujeres o tal vez dos hombres que están en un panel y que se ponen lo mismo genera algún tipo de roce”, opinó, restándole dramatismo a la situación.

De esta manera, lo que en un principio parecía un detalle menor vinculado a la vestimenta terminó escalando a una nueva interna dentro del panel, donde la imagen, la actitud y la forma de mostrarse se transformaron en un terreno de competencia silenciosa.