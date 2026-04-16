Sol Pérez confesó los duros problemas con su marido tras la maternidad: "El sexo es casi..."
La analista de Gran Hermano habló sin filtros sobre cómo cambió su intimidad con Guido Mazzoni después de la llegada de Marco. Aquí, el sincericidio de Sol Pérez.
16 abr 2026, 09:39
Sol Pérez confesó los duros problemas con su marido tras la maternidad: “El sexo es casi…”
Detrás de la imagen de femme fatale con la que ganó popularidad en los medios hace ya varios años, Sol Pérez ha sido extremadamente disciplinada y meticulosa a la hora de diseñar su carrera y su vida personal. Se recibió de abogada y se casó, mientras afianzaba su presencia en la televisión local; al tiempo que luego apostó a la maternidad.
Así, el 4 de abril del año pasado nació Marco, su primer hijo fruto de su relación con su marido, Guido Mazzoni. Fue a partir de ese instante en que, aunque ella no lo imaginaba, su vida cambiaría radicalmente en lo que a su vida cotidiana se refiere.
Puntualmente, la llegada del nuevo integrante de la familia modificó por completo la relación matrimonial. Es sabido que la llegada de un bebé conlleva nuevas responsabilidades, imprevistos, corridas, muchas menos horas de descanso, demanda constante y tantas otras situaciones que hacen que el día a día de la pareja ya no sea lo pasional del principio del matrimonio.
Así, en una profunda charla con Pampita para Infobae, Sol Pérez confesó de qué manera la maternidad modificó por completo la sexualidad de su matrimonio. "El sexo es casi imposible. Pobre Guido, casi imposible. Nos intentamos organizar. Encima yo quiero buscar otro bebé... ", confió entre resignada y risueña al mismo tiempo.
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“Cuando Marco duerme la siesta, Guido está trabajando. Generalmente, Guido se queda un rato más en casa a la mañana y yo voy a trabajar. ¿Mañanero? Imposible. No, vamos buscando horarios cuando Marco ya está dormido a la noche”, admitió.
Asimismo, continuando con este tema de su intimidad con Mazzoni -que le ocurre a todas las parejas, por cierto-, la analista de Gran Hermano Generación Dorada agregó: “Gui, le digo, no todos los viernes, pero un viernes al mes, por lo menos, tenemos que tener un plan para nosotros. Es como que vas perdiendo eso de la pareja, de ir a cenar…”.
“Tenemos cero de noviazgo. Es como todo: Marco, Marco, Marco, todo Marco. Te vas durmiendo porque le das de comer, lo bañás, le ponés el pijamita, toma la memi, lo hacés dormir…”, concluyó entonces Sol haciendo saber que hoy por hoy la prioridad familiar está en la crianza y el disfrute de su rol de padres si bien el objetivo en lo inmediato no es otro que recuperar la intimidad matrimonial.
Cuál es la feroz interna entre Sol Pérez y Mariana Brey en el panel de Gran Hermano Generación Dorada
El panel de Gran Hermano (Telefe) quedó nuevamente en el centro de la escena, aunque en esta oportunidad no por los clásicos cruces sobre tácticas dentro de la casa, sino por una interna más sutil que gira en torno al estilo y la exposición frente a las cámaras.
Quien encendió la mecha fue Rodrigo Lussich, que en pleno aire de Intrusos dejó entrever qué se esconde detrás de este clima tirante. "Es por los looks", lanzó el conductor, dejando en claro que la cuestión estética es el verdadero foco del conflicto. Según detallaron en el ciclo de América TV, todo se habría originado a partir de un video que Mariana Brey publicó en Instagram, donde replicaba la forma en la que Sol Pérez suele mostrar sus outfits.
Lejos de ignorar la situación, la reacción no tardó en llegar. Con una cuota de ironía, Sol Pérez recogió el guante y apareció luciendo una remera con una frase inolvidable de Esperando la carroza: "Yo hago ravioles, ella hace ravioles". El gesto no pasó desapercibido y alimentó aún más las especulaciones.
En medio del revuelo, Daniel Ambrosino aportó su mirada al analizar uno de los videos en cuestión. “Si te ponés analizar más allá del detalle del vestido, la postura y la posición es igual, chicos”, remarcó al comparar el contenido compartido por Brey con el estilo de su compañera.
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Pero fue nuevamente Lussich quien profundizó sobre el trasfondo de este cruce silencioso, describiendo una competencia que va más allá de lo superficial. “Es una guerra silenciosa por estilo, por look, por la manera de mostrarlo, por actitudes muy parecidas y la que empezó a hacer este tipo de producciones en sus redes de su participación en Gran Hermano fue Sol Pérez, y Mariana, que es otra bomba, bueno... hace la suya”, explicó.
Por su parte, Adrián Pallares relativizó el conflicto y lo ubicó dentro de una dinámica habitual en este tipo de equipos. “No sería la primera vez que dos mujeres o tal vez dos hombres que están en un panel y que se ponen lo mismo genera algún tipo de roce”, opinó, restándole dramatismo a la situación.
De esta manera, lo que en un principio parecía un detalle menor vinculado a la vestimenta terminó escalando a una nueva interna dentro del panel, donde la imagen, la actitud y la forma de mostrarse se transformaron en un terreno de competencia silenciosa.